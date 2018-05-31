 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Собчак уговаривала Сенцова прекратить голодовку. Говорит, у него выпадают зубы


фото: ntv
Российская телеведущая Ксения Собчак поговорила с незаконно заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим, пытаясь уговорить его прекратить голодовку

Об этом Собчак сообщила в Twitter.

"Только что лично разговаривала с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Собчак.

При этом российская телеведущая отметила, что у политзаключенного начали выпадать зубы.

"У него действительно выпало два зуба, цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жаль. Худой, бледный", - добавила Собчак.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать