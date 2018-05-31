Собчак уговаривала Сенцова прекратить голодовку. Говорит, у него выпадают зубы

31 мая, 2018, 17:19

Российская телеведущая Ксения Собчак поговорила с незаконно заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим, пытаясь уговорить его прекратить голодовку

Об этом Собчак сообщила в Twitter.

"Только что лично разговаривала с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Собчак.

При этом российская телеведущая отметила, что у политзаключенного начали выпадать зубы.

"У него действительно выпало два зуба, цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жаль. Худой, бледный", - добавила Собчак.

Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала остановить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 мая 2018 г.