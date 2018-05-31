Собчак уговаривала Сенцова прекратить голодовку. Говорит, у него выпадают зубы
Об этом Собчак сообщила в Twitter.
"Только что лично разговаривала с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Собчак.
При этом российская телеведущая отметила, что у политзаключенного начали выпадать зубы.
"У него действительно выпало два зуба, цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жаль. Худой, бледный", - добавила Собчак.
Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала остановить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 мая 2018 г.
У него действительно выпало два зуба ,цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой,бледный. #свободуСенцову— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 мая 2018 г.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Александр Кольченко заявил о готовности к голодовке и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченка.
- Российский Кіносоюз требует вернуть Сенцова Украине.
- Похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Европейская киноакадемия призвала Кремль немедленно освободить Сенцова.
- Телеканал "Эспрессо" присоединился к акции #FreeSentsov.
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