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Осуждение Сенцова Россией: обвинения VS реальность. Инфографика


фото: tass
Осуждение Россией Олега Сенцова по обвинению в терроризме выглядит нелепо, поскольку он не только не возглавлял никакой организации, но и не принимал участия ни в одном из эпизодов, в которых обвинили других крымских активистов

Показательное описание ситуации с осуждением Сенцова и других проукраинских крымчан сделала в Facebook блогер Дарья Костромина.

Так, в поджоге двери офиса "Русского единства" участвовали активисты Афанасьев и Чирний, в поджоге подоконника офиса "Единой России" - Афанасьев, Чирний и Кольченко, а в планировании ночного подрыва памятника Ленину, которого так и не произошло, - только Чирний. Сенцов не фигурировал в подготовке ни одной из этих акций.

При этом режиссер получил от России 20 лет строгого режима и обвинение в руководстве террористической организацией, которой не было. Его подвергали пыткам и избиениям, а также, вопреки его воле, объявили гражданином России. Своей вины режиссер никогда не признавал, обвинение основывается на словах двух свидетелей, один из которых отказался от показаний, заявив, что они даны под пытками.

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