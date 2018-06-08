Осуждение Сенцова Россией: обвинения VS реальность. Инфографика
Показательное описание ситуации с осуждением Сенцова и других проукраинских крымчан сделала в Facebook блогер Дарья Костромина.
Так, в поджоге двери офиса "Русского единства" участвовали активисты Афанасьев и Чирний, в поджоге подоконника офиса "Единой России" - Афанасьев, Чирний и Кольченко, а в планировании ночного подрыва памятника Ленину, которого так и не произошло, - только Чирний. Сенцов не фигурировал в подготовке ни одной из этих акций.
При этом режиссер получил от России 20 лет строгого режима и обвинение в руководстве террористической организацией, которой не было. Его подвергали пыткам и избиениям, а также, вопреки его воле, объявили гражданином России. Своей вины режиссер никогда не признавал, обвинение основывается на словах двух свидетелей, один из которых отказался от показаний, заявив, что они даны под пытками.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Он требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Российская телеведущая Ксения Собчак после разговора с Сенцовым сообщила, что у него выпадают зубы.
- Сенцову делают внутривенные инъекции. Он похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
- Сенцов написал письмо лидерам G7.
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