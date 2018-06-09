На Майдане в Киеве звезды читали вслух рассказы Сенцова
Ее участники по очереди читали со сцены отрывки из рассказов украинского режиссера, передает Эспрессо.TV.
Цель действа - привлечь внимание к незаконному заключению по политическим статьям граждан Украины в России.
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К акции присоединились друзья режиссера и известные личности, в частности Ахтем Сеитаблаев, актеры Римма Зюбина и Вячеслав Довженко, артисты Андрей Хлывнюк и Александр Сидоренко, известный как "Фоззи" из группы "Танок на майдане Конго" (ТНМК).
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"Всегда будут люди, которым Ваше творчество нравится и не нравится. Не думайте об этом. Делайте те дела, которые, как Вы считаете, нужно сделать", - подчеркнул Хлывнюк.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
- По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
- Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
- Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
- 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой.
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