На Майдане в Киеве звезды читали вслух рассказы Сенцова

9 июня, 2018, 20:24

В субботу, 9 июня 2018 года, на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция в поддержку голодающего в заполярной российской колонии украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова

Ее участники по очереди читали со сцены отрывки из рассказов украинского режиссера, передает Эспрессо.TV.

Цель действа - привлечь внимание к незаконному заключению по политическим статьям граждан Украины в России.

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К акции присоединились друзья режиссера и известные личности, в частности Ахтем Сеитаблаев, актеры Римма Зюбина и Вячеслав Довженко, артисты Андрей Хлывнюк и Александр Сидоренко, известный как "Фоззи" из группы "Танок на майдане Конго" (ТНМК).

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"Всегда будут люди, которым Ваше творчество нравится и не нравится. Не думайте об этом. Делайте те дела, которые, как Вы считаете, нужно сделать", - подчеркнул Хлывнюк.