Херсонский и Житомирский областные советы поддержали автокефалию для православных Украины

2 июня, 2018, 20:11

Житомирский областной совет на 16-й сессии поддержал обращение к президенту Украины, Верховной Раде, правительстве и областным советам о поддержке обращения главы государства к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви

Проект решения поддержал 41 депутат, сообщает местное издание Репортер.

Также депутаты областного совета приняли обращение к первым лицам государства относительно поддержки незаконно заключенных путинских режимомо на территории России украинских патриотов.

Обращение такого же содержания приняли и депутаты Херсонского облсовета, сообщает в Facebook священник УПЦ-КП в городе Херсоне Сергей Чудинович.

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В обращении отмечается, что украинцы отдали тысячи жизней не только ради географического, но и ради духовного суверенитета. Признание поместной Украинской церкви приобщит ее ко всей полноте православия и пополнит братство православных народов, отмечают депутаты.

"Предоставление томоса украинской поместной церкви - это масштабный миротворческий шаг, который положительно изменит ход истории, продемонстрирует верность Христовой заповеди, чтобы мы все были едины", - говорится в обращении.

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Справка

Румынские и болгарские православные церкви поддерживают возможное предоставление автокефалии Украине. Польская церковь пока не дает однозначного ответа, с церковью Грузии - продолжаются переговоры.

Категорический пророссийскую позицию заняла церковь Сербии.