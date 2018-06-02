Херсонский и Житомирский областные советы поддержали автокефалию для православных Украины
Проект решения поддержал 41 депутат, сообщает местное издание Репортер.
Также депутаты областного совета приняли обращение к первым лицам государства относительно поддержки незаконно заключенных путинских режимомо на территории России украинских патриотов.
Обращение такого же содержания приняли и депутаты Херсонского облсовета, сообщает в Facebook священник УПЦ-КП в городе Херсоне Сергей Чудинович.
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В обращении отмечается, что украинцы отдали тысячи жизней не только ради географического, но и ради духовного суверенитета. Признание поместной Украинской церкви приобщит ее ко всей полноте православия и пополнит братство православных народов, отмечают депутаты.
"Предоставление томоса украинской поместной церкви - это масштабный миротворческий шаг, который положительно изменит ход истории, продемонстрирует верность Христовой заповеди, чтобы мы все были едины", - говорится в обращении.
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Справка
Румынские и болгарские православные церкви поддерживают возможное предоставление автокефалии Украине. Польская церковь пока не дает однозначного ответа, с церковью Грузии - продолжаются переговоры.
Категорический пророссийскую позицию заняла церковь Сербии.
- 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине, который обеспечит создание не зависимой от Москвы объединенной украинской поместной церкви.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).
- 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
- При этом каждая отдельная церковная община, как пояснил в эфире Еспресо.TV политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
- Внутри УПЦ МП начался настоящий раскол на почве поддержки или не поддержки автокефалии - по словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония, около 10 епископов выступает "за" автокефалию. Такую же позицию публично занимает архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которого за правления Януковича преследовали в связи с его четкой проукраинской позицией.
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