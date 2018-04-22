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Эксперт рассказал, как украинским православным переводить свои церкви из Московского в Киевский патриархат

Общественность должна активным образом приобщиться к созданию поместной церкви и отделению от представительства РПЦ в Украине

Об этом рассказал политолог Сергей Таран в эфире Еспресо.TV.

"Гражданское общество может очень серьезно приобщиться к тому, чтобы мы получили автокефалию побыстрее и независимо от политиков. У нас есть законодательная база, которая позволяет в каждой громаде, в каждом селе уже изменение конфессии своей церкви. Для этого достаточно, чтобы жители конкретного села проголосовали за то, что их церковь принадлежит именно к этой конфессии. У нас церквями не владеет, собственно, церковь, то есть церквями владеет громада - она может изменить юрисдикцию своей церкви", - пояснил он.

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По словам Тарана, для этого "просто надо организоваться, собраться" и юридически утвердить свое решение.

"И в конкретных селах это уже будет изменено. Не надо ждать сверху. Но для этого недостаточно писать хорошие посты в Facebook и рассказывать как и что кто должен сделать, для єтого людям следует самим организоваться", - добавил политолог.

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  • В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
  • 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - из "Оппоблока", 2 - "Видродження", 1 внефракционный).
  • 22 апреля стало известно о том, что патриарх Варфоломей запустил процесс создания в Украине поместной церкви.
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