Патриарх Сербский Ириней попал в базу "Миротворца" как антиукраинский пропагандист
2 июня, 2018, 12:52
Главу Сербской православной церкви Патриарха Сербского Иринея внесли в базу сайта "Миротворец"
Информацию об этом размещено на портале.
"Патриарх Ириней, епископ Сербской Православной Церкви, антиукраинский пропагандист. Противник независимости украинского православия от ... РПЦ. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни", - указано на сайте.
- Как сообщалось, патриарх Ириней заявил, что Сербская православная церковь не поддерживает идею президента Украины Петра Порошенко создать в стране независимую автокефальную церковь и назвал ее "богохульством раскольника".
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