Патриарх Сербский Ириней попал в базу "Миротворца" как антиукраинский пропагандист

2 июня, 2018, 12:52

Главу Сербской православной церкви Патриарха Сербского Иринея внесли в базу сайта "Миротворец"

Информацию об этом размещено на портале.

"Патриарх Ириней, епископ Сербской Православной Церкви, антиукраинский пропагандист. Противник независимости украинского православия от ... РПЦ. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни", - указано на сайте.