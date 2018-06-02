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Патриарх Сербский Ириней попал в базу "Миротворца" как антиукраинский пропагандист

Главу Сербской православной церкви Патриарха Сербского Иринея внесли в базу сайта "Миротворец"

Информацию об этом размещено на портале.

"Патриарх Ириней, епископ Сербской Православной Церкви, антиукраинский пропагандист. Противник независимости украинского православия от ... РПЦ. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни", - указано на сайте.

  • Как сообщалось, патриарх Ириней заявил, что Сербская православная церковь не поддерживает идею президента Украины Петра Порошенко создать в стране независимую автокефальную церковь и назвал ее "богохульством раскольника".
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