Раскол в УПЦ МП. Иерархи Подолья, Полесья, Киевщины, Сум и Херсона не поддержали кампанию против автокефалии

7 мая, 2018, 06:03

Значительная часть духовенства церкви Московского патриархата в Украине не поддержала кампанию, которая инициирована руководством этой конфессии и некоторыми народными депутатами из пророссийского лагеря и направлена на дискредитацию создания поместной церкви, и отказывается заставлять верующих к заполнению подписных листов на имя вселенского патриарха Варфоломея

Об этом сообщает сообщество "За единую поместную церковь" в Facebook, а также на странице координатора этого движения, известной украинской журналистки Ярославы Мищенко (которую также знают под творческим псевдо "Лана Самохвалова"), где размещено специальное обращение к таким церковнослужителям.

"Если за эти дни за проявленную позицию вас лишат сана, то на следующий день после Томоса каждого из вас будет восстановлено в сущем сане... Вы сами знаете, что делаете правильно. Еще немного той муки осталось. Все будет хорошо", - отмечается в обращении.

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При этом Мищенко не приводит имена, фамилии и церковные должности тех, к тому направлены эти слова, однако подчеркивает, что такие данные у нее есть и те, кто из председателей местных религиозных общин и округов УПЦ МП сейчас поддерживает поместную церковь, сами выходили на связь с ней.

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Кроме того, сообществом "За единую поместную церковь" распространены факты того, как на местах противятся искусственной компании по дискредитации объединения в автокефальную православную церковь:

- в Каменец-Подольской и частично в Киевской епарахиях УПЦ МП священники не стала просить людей заполнять заранее распечатанные бланки против поместной церкви, а в Херсоне их просто сожгли;

- на официальном сайте Овручской епархии УПЦ МП появился в целом проукраинский текст про нынешнюю ситуацию с поместной церковью как "самое благоприятное время, когда мы можем объединиться ради Украинского государства"; правда, после того как документ заметили в соцсетях, его с публикации было снято;

- интересная и неоднозначная ситуация сложилась в Сумах:

"Поскольку местный архиерей УПЦ МП не проявил "рвения и послушания", и не желал оказывать давление на священников, требуя заполнения бланков к святейшему Варфоломея, то в епархии организовали "сбор подписей снизу". По нашим данным, выслуживаясь перед Москвой, благочинный Николай С...уз организовал сбор и заполнение бланков. Благочинный, это среднее управленческое звено в церкви. Очевидно, Москва подкупает и таких. Этот благочинный фактически нарушает ст. 5 "Закона совести и религиозных организаций", вмешиваясь в жизни приходов".

Вместе с тем, как уже отмечалось, к дискредитационной кампании лично приобщился де-юре самый богатый член парламента, бывший российский, а ныне украинский олигарх Вадим Новинский, менеджмент его предприятий, и одиозная экс-депутат Елена Бондаренко.