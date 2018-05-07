Раскол в УПЦ МП. Иерархи Подолья, Полесья, Киевщины, Сум и Херсона не поддержали кампанию против автокефалии
Об этом сообщает сообщество "За единую поместную церковь" в Facebook, а также на странице координатора этого движения, известной украинской журналистки Ярославы Мищенко (которую также знают под творческим псевдо "Лана Самохвалова"), где размещено специальное обращение к таким церковнослужителям.
"Если за эти дни за проявленную позицию вас лишат сана, то на следующий день после Томоса каждого из вас будет восстановлено в сущем сане... Вы сами знаете, что делаете правильно. Еще немного той муки осталось. Все будет хорошо", - отмечается в обращении.
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При этом Мищенко не приводит имена, фамилии и церковные должности тех, к тому направлены эти слова, однако подчеркивает, что такие данные у нее есть и те, кто из председателей местных религиозных общин и округов УПЦ МП сейчас поддерживает поместную церковь, сами выходили на связь с ней.
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Кроме того, сообществом "За единую поместную церковь" распространены факты того, как на местах противятся искусственной компании по дискредитации объединения в автокефальную православную церковь:
- в Каменец-Подольской и частично в Киевской епарахиях УПЦ МП священники не стала просить людей заполнять заранее распечатанные бланки против поместной церкви, а в Херсоне их просто сожгли;
- на официальном сайте Овручской епархии УПЦ МП появился в целом проукраинский текст про нынешнюю ситуацию с поместной церковью как "самое благоприятное время, когда мы можем объединиться ради Украинского государства"; правда, после того как документ заметили в соцсетях, его с публикации было снято;
- интересная и неоднозначная ситуация сложилась в Сумах:
"Поскольку местный архиерей УПЦ МП не проявил "рвения и послушания", и не желал оказывать давление на священников, требуя заполнения бланков к святейшему Варфоломея, то в епархии организовали "сбор подписей снизу". По нашим данным, выслуживаясь перед Москвой, благочинный Николай С...уз организовал сбор и заполнение бланков. Благочинный, это среднее управленческое звено в церкви. Очевидно, Москва подкупает и таких. Этот благочинный фактически нарушает ст. 5 "Закона совести и религиозных организаций", вмешиваясь в жизни приходов".
Вместе с тем, как уже отмечалось, к дискредитационной кампании лично приобщился де-юре самый богатый член парламента, бывший российский, а ныне украинский олигарх Вадим Новинский, менеджмент его предприятий, и одиозная экс-депутат Елена Бондаренко.
- 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).
- 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
- При этом каждая отдельная церковная община, как объяснил политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
- По словам директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры украины Андрея Юраша, среди руководителей религиозных приходов и епархий Московского патриархата в Украине есть часть тех, кто соглашается войти к единой поместной церкви, однако на них сейчас будет оказываться невероятное давление со стороны России.
- Давление началось и на прихожан. В частности, руководство УПЦ Московского патриархата стало требовать от своих верующих направлять "письма" Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять томос об автокефалии Украинской православной церкви. Эти "письма" на самом деле представляют собой заранее подготовленные бланки, куда надо только вписать свои личные данные.
- Как удалось выяснить, такие листовки массово растиражировали типография “ВИС” в Хмельницком.
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