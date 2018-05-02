Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина

2 мая, 2018, 12:24

Дмитрий Добрый

Весной 2014 года кровь мужественных защитников Украины одними из первых пролили 4 бывших киевлянина - кадет "Верного казачества" Алексей Селиванов, школьник с Оболони Андрей Савельев, руководители православного "Народного Собора" Игорь Друзь и Дмитрий Жуков, звонарь-десантник Сергей Журиков. В банде Гиркина они оказались не случайно, а благодаря длительной психологической обработке

Как объяснить формирование непосредственно задействованной в начале войны с Украиной "ударной группы" полковника спецслужб, как он сам себя называет, террориста Игоря Гиркина ("Стрелкова") среди наиболее верующих Московского патриархата в Киеве. И, более того, напрямую связанных с Киево-Печерской лаврой - жемчужиной мировой архитектуры, которая сейчас, правда, является крупнейшей российской, а не украинской, православной святыней Восточной Европы.

Причем лица эти, чьи биографии мы сейчас детально рассмотрим, не были в Лавре кем-то случайным как сотни туристов или потребителей предоставляемых там населению самых дорогих обрядовых и ритуальных услуг. Нет, это не прохожие и не какие-то досадные "исключения из правил", как сейчас пытаются убедить общественность по поводу "ДНР"-овского снайпера "Ромашки". Мол, был этот человек у них пономарем, но "внештатным". Хотя, согласитесь, разницы нет - штатно в нем годами воспитывали врага или "внештатно".

Каким образом допустили его - субъекта с антиукраинскими и, вообще, человеконенавистническими взглядами к лаврским колоколам? И почему до сих пор не осудили его поступки и не отлучили от Церкви, как того требует Священное писание и каноны этой конфессии? Те, кто правят службу Божью в построенном Иваном Мазепой Успенском соборе Киево-Печерской лавры, до сих пор не отказались от анафемы великого гетмана, не простили ему отказ служить московскому царю. А "гиркинцам" их военные преступления прощают, и забывают. Как, собственно, и самому Гиркину.

В начале 2014 года Гиркин вместе со своим непосредственным спонсором, воцерковленным олигархом Константином Малофеевым под видом сопровождения церковной реликвии "Дары волхвов" побывали в нашей стране, где сначала посетили столицу Украины, а затем Крымский полуостров. 24 января 2014, то есть меньше, чем за месяц до финальной бойни на Институтской и бегства Януковича, он попадает в объектив фото- и видеокамер не где-нибудь, а, опять же, в лавре.

С кем он там на самом деле встречался? О чем говорил и договаривался?

Вопросы эти в своих устных воспоминаниях полковник обходит. Очевидно, чтобы не подставлять и не "засвечивать" остатки своей агентуры, которые еще остались в Киеве.

Под аналогичным оперативным прикрытием он бывал здесь и раньше, но эта розведческая миссия, в отличие от предыдущих, предполагала не только сбор информации и изучение настроений на территории противника. Видимо, речь шла о чем-то другом. О насильственных действиях, о содействии передовым частям захватчиков.

В Москве уже тогда не могли исключать, что команда противников евроинтеграции проигрывает. Соответственно, готовился "План "Б". И в соответствии с ним впустить "освободителей" к себе в дом должны были "киевляне" - группа проверенных, военно и идейно подготовленных бойцов с российскими фамилиями и с настоящей киевской пропиской. Русскоязычных, постоянных посетителей церемоний УПЦ МП (читай РПЦ). А еще с определенным именем в СМИ (прежде всего в российских) и уровнем доверия от своих кураторов.

За счет этого Кремль показывал миллионам россиян: впереди у нас может быть изнурительная многолетняя война, которая еще неизвестно чем обернется, но нас просят о помощи российские люди из Киева", вроде наши, в т.ч. несовершеннолетние дети, и они же первыми идут в атаку против "хунты".

Уже в марте несколько человек из лавры приобщаются к спецоперации российской военной разведки ГРУ в лице того же Гиркина по поводу установления незаконного контроля над Верховной Радой Автономной Республики Крым. В апреле эти же люди первыми врываются к ним в Славянск, где начинают убивать украинских военных, правоохранителей и местное население. Например, крупный "православный" "Стрелков" отдает приказ расстрелять дьяконов из тамошней церкви пятидесятников "Преображение Господне" , а также сыновей пастора. И похоронить в общей могиле.

Андрей Савельев ("Вандал")

1998 года рождения.

Учился в специализированной школе с углубленным изучением экономики, математики и информатики №214 возле станции метро "Минская" на Оболони. Воспитывался в организованном УПЦ МП пророссийском детско-юношеском военизированном формировании "Верное казачество" во главе с атаманом Алексеем Селивановым 1980 года рождения, заместителем главы Синодального отдела по делам молодежи и секретарем Координационного совета атаманов православных казачьих организаций при Синодальном отделе по делам пастырской опеки казачества и Вооруженных Сил УПЦ МП. Тем самым Селивановым, который по совместительству был главой Киевского монархического центра, главой комитета "Движение россиян Украины", и постоянно подчеркивал необходимость "объединения с Россией".

"Казачки" ездили на обучение при монастырях МП, где их учили пользоваться взрывчаткой, холодным и огнестрельным оружием. Учили оказывать первую медицинскую помощь при ранениях различного типа.

В Киеве у них был клуб "Десантник" на Борщаговке. Религиозные и просветительские встречи проводились в лавре. Всестороннюю поддержку "верной" ему организации предоставлял режим Януковича, в частности, по линии Минобороны и Минобразования.

Выучка под руководством Селиванова. Киевская область, осень 2012 г.

Учатся стрелять вместе с российскими сверстниками на Азовском побережье, лето 2013 г.

Ребята охраняли мероприятия УПЦ МП, например, встречали патриарха Кирилла (Гундяева), а также - самостоятельно и вместе с другими родственными организациями - устраивали собственные провокации под видом "Дня российского единства" (4 ноября), "крестных ходов", "молитвенных стояний" в честь государственных праздников России и памятных для россиян дат и тому подобное. К тому же любили намеренно подразнить украинскую общину или же другие конфессии.

14-летний Савельев вместе с Селивановым. Первый пойдет в "ДНР", второй - к "ЛНР"

Во время одной из таких своеобразных акций, когда на Покров-2012 они решили развернуть триколор возле памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади, к Савельеву пришла первая слава. Он вступил в схватку со "свободовцами", которые собирались изъять у "казачков" российский государственный флаг, и вроде как "отбил" у украинской молодежи эту символику. По крайней мере, так потом рассказывали российские федеральные медиа.

В российском посольстве на Воздухофлотском проспекте

В знак благодарности 12-летнему Андрею были подарены часы и iPad от Путина. Подарки парню вручал российский посол Михаил Зурабов, который пригласил его с другими воспитанниками Селиванова на "ознакомительные экскурсии" в Москву и Санкт-Петербург.

Однако на "экскурсии" Савельев вынужден был ехать с оружием в руках в Симферополь и Славянск. Должен был отрабатывать планшет, наверное.

Так и не закончив 9 классов, он пошел на войну. Чтобы в составе вражеской армии открывать огонь по землякам.

Утверждает, что стрелял в украинцев с АК-47

За соучастие в развязывании войны получил четыре награды: "За возвращение Крыма" от российского Минобороны, "За защиту Крыма" от марионеточного руководителя оккупированного Крыма Аксенова, "За защиту Славянска" от Гиркина, "За боевые заслуги" от Захарченко.

В другом интервью он откровенно противопоставляет себя Украине, поскольку украинцем себя никогда не считал и не считает

Обещает своей бывшей Родине "самое худшее, что она (Украина. – Авт.) могла себе представить":

"...Полную разруху, падание экономики и большую-большую кровь...".

Вместе с тем, после отступления российско-террористических войск из Славянска и потери Гиркиным должности "министра обороны" "ДНР" Савельев стал больше не нужен своим бывшим хозяевам. Сейчас он живет со своей сестрой и матерью в России. Живут за чертой крайней бедности, поскольку в их семье на полную ставку работает только старшая сестра, которая по состоянию на 2015 год зарабатывала не боле 5 тыс. рублей в месяц (чуть больше 2 тыс. грн).

"Ни на что не хватает...", - жалуется маленький убийца с медальками.

В Украину же вернуться он боится, потому что здесь ему грозит уголовная ответственность по нескольким тяжким статьям УК.

Поэтому вчерашний киевский школьник-недоучка просит и выпрашивает "пожертвования" через интернет.

ГРУ-ФСБ, в "ДНР" и РПЦ от него отвернулись, следует из распространенного им обращения:

"До войны я жил в Центральной Украине. На данный момент эта территория оккупирована украинской хунтой. И чтобы никто не угрожал моей семье (мама и старшая сестра), я уговорил их оттуда выехать на территорию РФ"... Обратите внимание, Киев вместе с родной ему Оболонью "оккупирован украинской хунтой". Комментарии излишни.

И еще несколько слов о Селиванове. Летом 2013 года тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев назначил его руководителем Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины, другими словами - главным воспитателем украинской армии.

Селиванов Алексей Сергеевич. Де-юре главный воспитатель молодежи эпохи Януковича

Отдельно отмечалось, что лучшей кандидатуры нет, потому что церковь Московского патриархата наградила его на то время 5 орденами: орденом Рождества Христова 1-й степени, орденом преподобного Ильи Муромца 2-й степени, орденом Святого Равноапостольного князя Владимира 3 степени, орденом "1020 лет Крещения Киевской Руси", орденом "15 лет Харьковского Собора". За что, за какие такие достижения? Объяснение: "За участие и организацию обороны православных храмов канонической Церкви от отступников", - то есть за присвоение и силовое удерживание украинских церквей. Другими словами, за рейдерство.

В апреле 2014-го, уже после победы Майдана, Селиванов сбежал к террористам "ЛНР", где сейчас задействован в их "МВД".

Дмитрий Жуков ("Кедр")

Жуков - крайний слева, Павлов ("Моторола") - крайний справа

Пока Гиркин счет Малофеева развлекается с новой молодой женой, ездит на "мерседесах", выступает на телеэфирах и занимается раскруткой своей "оппозиционной" партии, использованным и выброшенным им террористам нечего кушать и не за что жить. Похожая на жизненный путь Савельева судьба постигла бывшего киевлянина Дмитрия Жукова, ранее судимого за грабеж пьяницу с бульвара Верховной Рады на Левом берегу.

После неудач в Славянске и распада киевской "группы" Гиркина он скрывается в Севастополе, где живет в нищих условиях. В своем нынешнем жилище вынужден обходиться без водоснабжения. Средств для подключения этой, казалось бы, элементарной услуги у него нет, а оккупанты там, где дело касается денег, про боевые заслуги Жукова перед Россией предпочитают не помнить.

После войны "Кедр" продолжает заниматься тем, чем и до войны. То есть пьянствовать.

Только в Киеве он имел на это довольно неплохие деньги - от небольшого ремонтно-строительного предприятия и до финансирования Партией регионов православного сайта с риторикой в пользу УПЦ МП и РПЦ. Также от него требовалось ходить по столичным улицам с хоругвями и изредка, если трезвый, приобщаться к презентациям и пресс-конференциям, на которых он выступал как руководитель общественной организации "Православный выбор".

Сергей Журиков ("Ромашка")

Довоенный портрет Журикова

Не самый загадочный персонаж данной четверки. Родился в Севастополе. Воевал в составе российских карательных сил в Чечне. Вернулся в Украину, устроился на короткое время в спецподразделение "Альфа" СБУ Украины.

Бывший десантник, профессиональный снайпер, потом "фотограф", звонарь в Киево-Печерской лавре. Который жил не известно за какой счет и не совсем понятно для чего продолжал усиленно заниматься парашютным спортом. Возможно, правы те, кто считает Журикова плохо прикрытым российским агентом-убийцей.

Как отмечает журналист Юрий Бутусов, первые погибшие украинские воины под Славянском, т.е. первые потери с украинской стороны в необъявленной войне Путина с Украиной, являются делом рук "Ромашки". Он со своим отрядом (тогда у Гиркина в бандформировании "Группа "Крым" было 52 боевика) в воскресенье, 13 апреля 2014 года, первым открыл огонь на поражение на подъезде к Славянску, пытаясь остановить группу "альфовцев". А в город боевики вошли днем раньше - 12-го.

Журиков на блокпосту боевиков в Славянске

Для Москвы это было тогда невероятно важной, можно даже сказать, стратегически важной информационно-пропагандистской постановкой. Они козыряют ею и до сих пор. И заключается она в следующем: "В 2014 году граждан Украины первыми начали стрелять и убивать граждане Украины, и случилось это в сотнях километров от границы, вглуби украинской территории". Таким образом Москва пытается убедить весь цивилизованный мир в наличии неугасающей "гражданской войны" в Украине, где "киевская власть" противостоит "народу Донбасса" и наоборот. А что касается "ихтамнетов" - их там нет.

Вы же посмотрите, говорят они, кто первым стал на защиту "святой Руси" - закаленный в схватках за российский флаг 16-летний пацан, а еще звонарь, а еще хоругвоносец (Жуков то есть), ну и что, что он пьет, наоборот, так еще лучше, к простому люду ближе, и еще один православный журналист, руководитель "Народного Собора".

И, по большому счету, Администрации президента РФ все равно, кто первым открыл огонь: "альфовцы" со своих джипов или "Ромашка" со своего укрытия у дороги на окраине Славянска. Хотя, расследование доказало, что первыми были все же террористы Гиркина.

Путину и его Генштабу главное другое: "православные" из лавры, как они говорят, сцепились с "бандеровцами" из СБУ.

Потому что принадлежность Савельева-Селиванова-Жукова-Журикова-Друзя (о Друзя см. далее) к верующим Московского патриархата в Украине и к Киево-Печерской лавре ни они сами, ни российское командование, ни российская медийная машина никогда не отрицали и не отрицают. Наоборот всячески подчеркивают. Зато у нас на этом слишком акцентировать почему-то не принято. Как и на остальных эпизодах прямого участия УПЦ МП в российско-украинской войне.

Поскольку приказа о начале полномасштабной антитеррористической операции в тот день еще не было, 13 апреля, то есть за один день до подписания известного указа.а. президента Александра Турчинова и за два дня до разрешенных во время мероприятий АТО, с украинской стороны бой под Славянском вели 6 бойцов "Альфы" и один БТР Вадима Сухаревского. От рук подгруппы Журикова погиб капитан СБУ "Альфа" из Полтавы Геннадий Биличенко, тяжелые ранения получили полковник Геннадий Кузнецов, полковник Кукса и сотрудник МВД Селихов.

Кроме того, были определенные показания об участии "Ромашки" в расстреле Небесной Сотни. Однако они требуют дополнительного подтверждения.

Как заявляют сепаратисты, Журиков воевал недолго. 2 мая того же 2014 года Нацгвардия ликвидировала предателя в снайперской дуэли.

Игорь Дусь, он же Игорь Друзь ("Бук")

Самый титулованный член лаврской четверки Гиркина. Тесно связан с Партией регионов и "Украинским выбором" Виктора Медведчука журналист, политтехнолог и PR-щик.

Настоящее имя - Игорь Михайлович Дусь 1973 г.р. Сын бывшего инструктора райкома партии из города Дубно Ривненской области, а впоследствии директора тамошней гимназии Михаила Дуся и преподавательницы Дубенского педколледжа Эмилии Дусь. Валентина, сестра Игоря, живет в Канаде.

Пик довоенной карьеры Друзя приходится на 2010-2013 гг., когда он стал отвечать за церковное направление агитационной работы Партии регионов. Офис "Народного собора", где он занимал должность председателя, располагался неподалеку от главного "регионаловского" штаба на Липской.

24 мая 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве "Народного Собора" с движением Медведчука.

Следует подчеркнуть, что никакого украинского "Народного Собора" ни по смыслу, ни по форме никогда не существовало. Эта формация была ничем иным, как филиалом российского фашиствующей группировки с аналогичным названием.

"Народный Собор" в Москве

И в Киеве. Впереди слева под бело-желто-черными имперскими флагами шагает с мегафоном Друзь, который на самом деле Дусь

Памяти Столыпина на его могиле в Киево-Печерской лавре. По центру с флагом - Друзь

Расширением сферы влияния УПЦ МП он занимался и в парламенте и в сети. В Верховной Раде ему поручили быть советником представителя УПЦ МП в Верховной Раде Украины архиепископа Львовского Августина (Маркевича), а на зависимых от "регионалов" ресурсах - главным редактором издания "Комментарии", после того как оно оказалось в руках окружения Януковича.

В Киеве в круг постоянного общения Друзьями, кроме Маркевича, входил тот самый Селиванов, людишки типа Жукова с монархического объединения "Русский клуб", и, безусловно, некоторые руководители УПЦ МП и близкие к ним нардепы-"регионалы".

Дусь-Друзь и Жуков на пресс-конференции в агентстве УНИАН. Тут Жукова назван "заместителем" Друзя

Опять пресс-конференция. Но уже в другом месте и в другом статусе, но тематика примерно одинаковая: "Русский мир", "укропы", "Гей-ропа"

Во время Революции Достоинства организовывал акции УПЦ МП в поддержку "Беркута", а также занимался разжиганием религиозной и межконфессиональной розни. Скажем, выступал с призывами к греко-католиков "уйти из Евромайдана".

Сливал Гиркину номера авто и другие личные данные одесского "Автомайдана". Как следствие, произошла серия поджогов автомобилей активистов.

После боев за Славянск осел в Москве, где производит низкопробные пропагандистские тексты.

Отношений со своим патроном не разорвал. Ныне является политконсультантом Гиркина.

Немало публикаций посвящает критике проукраинского крыла внутри УПЦ МП, которое не против войти в состав единой поместной церкви. Противодействием этим силам, в т.ч. путем черного PR и заказными материалами, он занимался еще до Майдана. И вряд ли исключительно по собственной инициативе.

Изредка посещает в Севастополе Жукова и бывших партнеров по ПР, в частности, Колесниченко

И напоследок

Предвидели ли сценаристы и режиссеры-постановщики деяний упомянутых нами "лавровцев" вместе с поклонником исторических и псевдоисторических реконструкций Гиркиным, что набранные в Киево-Печерской лавре вот эти несколько человек будут действовать в Киеве? Возможно. Хотя их сил было бы явно недостаточно как во время Майдана, так и после. А большего количества бойцов лавра тогда, очевидно, дать не могла и не хотела. Слишком рискованно.

Другое дело - первые бои на Донбассе. Где ими прикрылись профессиональные российские военные.

Кстати, во время войны неравнодушные киевляне сорвали попытку создания "Киевской народной республики" ("КНР"). Ее собирались "провозгласили" внутри лавры.