В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь

19 апреля, 2018, 13:00

В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине

"На сегодняшний день Украина как никогда близко к появления собственной Автокефальной Поместной Православной Церкви", - с такими словами президент Петр Порошенко обратился к председателям фракций на совещании в администрации в понедельник, 17 апреля.

Президент рассказал, что он и руководители двух украинских православных церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви) подготовили обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви Томос об автокефалии (томос — термин, что означает декрет в важных вопросах церковного устройства, а автокефалия де-факто означает независимость от других православных церквей).

Порошенко попросил лидеров парламентских сил поддержать его инициативу, и уже на следующий день соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады. Среди его авторов — председатель парламента Андрей Парубий и руководители всех фракций, за исключением “Оппозиционного блока”. В конце за поддержали обращение 268 народных депутатов от почти всех фракций. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).

Православный раздор

В настоящее время в Украине существует три основные православные конфессии. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) во главе с митрополитом Онуфрием, которая считается автономной, но сохраняет тесную организационно-административный, канонический и идеологическую связь с Российской православной церковью (РПЦ).

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) во главе с патриархом Филаретом возникала 1992-го в результате выхода из УПЦ МП части духовенства, которая отстаивала независимость от РПЦ. Вопрос ее каноничности, то есть светским языком “законности”, до сих пор не урегулирован, поскольку канонические православные церкви официально ее не признают.

Наконец, третья конфессия — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), которую возглавляет митрополит Макарий. Она возникла в 1921 году, позже была запрещена коммунистами, возродилась за границей и вернулась в Украину в конце 1980-х.

Какую церковь поддержит наибольшее количество верующих? На этот вопрос нет однозначного ответа. Украинская статистика считает не верующих, а приходы. Их больше всего в УПЦ МП: более 12,5 тыс. по состоянию на 2017 год. В УПЦ КП приходов в два с половиной раза меньше — около 5,2 тыс. В УАПЦ — всего 1,2 тыс. Но социологические опросы дают другую картину. Так, по данным Центра Разумкова, 2017-го года большинство верующих ассоциировала себя с Киевским, а не Московским патриархатом: 38,8% против 17,4%. Одновременно треть верующих считает себя "просто православными".

Сосуществование трех православных церквей (а еще и греко-католической, также восточного обряда, но подчиненной Ватикану) никогда не было бесконфликтным. Священники бросались друг в друга обвинениями и настраивали верующих против "конкурентов", отдельные приходы со скандалами меняли конфессии, архиереи боролись за внимание и поддержку власти и финансовые ресурсы. Хотя параллельно между конфессиями шел медленный и малофективний диалог: церкви искали точки взаимопонимания и обсуждали пути преодоления раздора.

Зачем Украине единая автокефальная церковь?

Вопрос объединения конфессий в единую поместную церковь обсуждают еще с 1990-х. Большого внимания ему уделял президент Виктор Ющенко. Петр Порошенко до избрания президентом не скрывал, что является прихожанином УПЦ МП, продолжил его дело.

Публично политики объясняют необходимость создания поместной церкви "стремлением православных к единству" и "необходимостью сплочения украинцев". Хотя, очевидно, здесь имеется значительная политическая составляющая. Несмотря на задекларированное Конституцией отделение церкви от государства, она участвует в политике. Ярко это проявилось в 2004 году, когда священники УПЦ МП массово агитировали за Виктора Януковича, а УПЦ КП, УАПЦ и греко-католики поддержали оранжевый Майдан.

Вопрос влияния церкви на политические процессы стало еще более актуальным 2014-го, после начала вооруженной агрессии России. Большинство украинских политиков хотело бы нейтрализовать влияние Российской православной церкви на украинских верующих. В пояснительной записке к уже упомянутого проекта постановления о поддержке инициативы Порошенко об этом говорят прямым текстом: "...роль Московского патриархата все чаще носит характер пропаганды аннексии Крыма и поддержки вооруженного вмешательства России на востоке нашего государства. В таких условиях Украинское общество демонстрирует еще большую поддержку объединения православной церкви и признании ее автокефалии".

В поисках дружбы с Константинополем

Значительная часть церковников, политиков и религиоведов убеждена, что путь к единой поместной церкви лежит через Константинополь, то есть Константинопольский патриархат. Именно ему украинская церковь формально подчинялась до 1686 года, когда константинопольский патриарх Дионисий согласился на ее переход под юрисдикцию Московского патриархата. Это решение, по мнению некоторых историков и религиоведов, приняли с нарушением церковных канонов.

Еще в 2008 году нынешнего Константинопольского патриарха Варфоломея пригласил в Киев действующий президент Виктор Ющенко. Во время визита Варфоломей ничего конкретного не пообещал, поскольку старался не портить отношения с РПЦ — крупнейшей и самой мощной православной церковью на сегодня.

В течение 2015-2016 годов экс-президенты Виктор Ющенко вместе с Леонидом Кравчуком минимум дважды ездили к патриарху в Стамбул с частными визитами. Официально их цель не раскрывали, но, очевидно, речь шла именно о создании поместной украинской церкви. Наконец, в 2016 году украинский парламент принял обращение к Варфоломею с призывом "признать недействительным акт 1686 года" и предоставить автокефалию православной церкви Украины.

В то же время следует понимать, что такое Константинопольский патриархат сегодня. Некогда мощнейшая православная церковь, которая принесла христианство на Русь, пала после захвата турками Константинополя в 1453 году и превращение его в Стамбул. "Первый по чести", "Вселенский патриархат" - метафоры, которые лишь напоминают о его славном прошлом. Сейчас же это относительно небольшая церковная организация, которая формально объединяет 5-6 млн верующих. Административный центр церкви расположен в Стамбуле, и турецкие власти традиционно имеет на нее серьезное влияние.

Поэтому Вселенский Патриарх весьма чувствителен к позиции крупнейшей по числу верующих Российской православной церкви. До недавнего времени была всеправославное договоренность, что новая автокефалия может быть провозглашена лишь при согласии всех Поместных Церквей. Поэтому ожидать что один Вселенский Патриарх без согласия РПЦ удовлетворить стремление украинской церкви к автокефалии, не приходилось. Это решение не было окончательно согласовано, поэтому вопрос об автокефалии не было внесено в повестку дня Собора на Крите в 2016 г.

Как отмечает пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, это решение было частью пакета компромиссов между Константинополем и Москвой для проведения Собора. Однако, попытавшись сорвать Собор и не приняв в нем участия, РПЦ эти компромиссы отвергла сама. Это и открыло возможности для удовлетворения обращения Киева об автокефалии. "Принципиальная позиция Вселенского Патриархата всегда заключалась в том, что он имеет право провозглашать новые автокефалии, и официально от этой позиции никто не отказывался - тем более не откажется после срыва Москвой договоренностей относительно Собора 2016", - считает Евстратий Зоря.

1030-я годовщина крещения Руси: вероятный сценарий объединения

Петр Порошенко выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви будет предоставлено до 1030-й годовщины крещения Руси, то есть до 28 июля 2018 года. "Какой именно церкви?" - ставить вопрос таким образом неправильно. Вероятно, даже после возможного появления Томоса юридически продолжат существовать все три церкви. Но этот документ может побудить их к объединению.

Ближе всего к этому сейчас есть УПЦ КП и УАПЦ, которые уже давно ведут переговоры о воссоединении. В УПЦ МП к идее относится прохладно, и не удивительно, что ее глава митрополит Онуфрий не подписал обращение к Варфоломею. Позицию церкви сформулировал на своей странице в Фейсбуке заместитель председателя Отдела внешних церковных связей, протоиерей Николай Данилевич: "Пиджак к пуговице не пришивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку". УПЦ МП считает себя единственной канонической православной церковью в Украине, и настаивает, что другие должны к ней присоединиться. Каноничность — главный "козырь" Московского патриархата в переговорах.

"История провозглашения новых автокефалий свидетельствует, что никогда Церковь, которая уже разорвала подчиненность, не отказывалась от своей независимости, чтобы потом, со временем получить Томос. Поэтому нет никаких оснований (кроме московского желания, чтобы это было так) утверждать, что сначала УПЦ КП/УАПЦ должны присоединиться к МП, а потом поднимать вопрос об автокефалии", - отвечает на упреки МП на своей странице в соцсети гечник УПЦ КП Евстратий Зоря.

По мнению духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата позиция Московского патриархата не обязательно учитывать. "Практика провозглашения Константинополем Томосов об автокефалии в XIX-ХХ веках подтверждает, что Вселенский Патриархат сам принимает такое решение, без необходимости предварительного согласования с другими Церквями. Нет таких канонов, которые бы обязывали Константинополь получать согласие РПЦ. Есть только убеждение РПЦ, что именно так следует трактовать каноны. Но убеждение РПЦ и реальные каноны - не одно и то же", - пишет Евстратий Зоря.

Но возможен Томос Константинопольского патриархата об автокефалии, выданный по просьбе УПЦ КП и УАПЦ, де-факто может снять вопрос об их "неканоничности". Некоторые эксперты отмечают, что именно это сдерживает от объединения часть клира Московского патриархата, которая желает дистанцироваться от РПЦ. Так или иначе, процесс будет долгим и сложным.