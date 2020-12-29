Топ-7 самых громких боксерских боев 2020 года

31 декабря, 2020, 14:43

Дмитрий Марценишин

Еспресо.TV рассказывает о важнейших боксерских поединках 2020 года

Василий Ломаченко (Украина) - Теофимо Лопес (США)

18 октября, Лас-Вегас (США)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

gettyimages

Василий Ломаченко много лет рассказывал, что его главной целью на профессиональном ринге есть титул абсолютного чемпиона мира. В погоне за ним украинский боксер сменил три категории и наконец достиг своего в легком весе (до 61,2 кг).

Ломаченко, который владел титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) встретился с чемпионом IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом из США.

Однако сторонников Ломаченко 18 октября в Лас-Вегасе ожидало большое разочарование. Украинец провалил бой против Лопеса. Он вяло провел первые шесть раундов и отдал их американцу, а когда "проснулся" было поздно.

Теофимо Лопес выиграл бой единогласным решением судей - 116:112, 117:111, 119:109 - и стал абсолютным чемпионом мира.

Ломаченко назвал решение судей несправедливым и заявил, что боксировал с травмой плеча. Однако на оправдания украинца никто не обращает внимание. Лучшее свидетельство этому то, что именно Лопеса признали лучшим боксером 2020 года по версии журнала The Ring.

Тайсон Фьюри (Великобритания) - Деонтей Уайлдер (США)

22 февраля, Лас-Вегас (США)

Бой за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

gettyimages

Главный бой 2020 года в супертяжелом весе состоялся 22 февраля в Лас-Вегасе. В реванше встретились обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.

Их первый бой в 2018 году произвел фурор, когда британец в конце встречи поднялся из сокрушительного нокдауна и заслужил ничью.

Однако в реванше равной борьбы не получилось. Фьюри просто уничтожил Уайлдера. В третьем и пятом раундах он отправил американца в нокдаун, а в седьмом - окончательно его добил и нокаутировал. Наградой за это стало звание лучшего боксера 2020 года по версии The Ring, которое британец получил вместе с Теофимо Лопесом.

Боксер из США так и не смог отойти от поражения. Хотя, Уайлдер подписал с британцем контракт на третий бой, на него он так и не вышел. Фьюри в конце заявил, что сроки соглашения истекли, поэтому он переключается на другого соперника - Энтони Джошуа, которому хочет устроить первый за почти два десятилетия бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Энтони Джошуа (Великобритания) - Кубрат Пулев (Болгария)

12 января, Лондон (Великобритания)

Бой за титулы IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе

gettyimages

В 2020 году на бой с Энтони Джошуа претендовали два обязательных претендента - по линии IBF Кубрат Пулев из Болгарии и Александр Усик, который получил такой статус по версии WBO. Команда болгарина оказалась проворнее и перехватила у украинца бой с британским чемпионом.

Несмотря на колоссальный опыт Пулев не смог противопоставить Джошуа ничего весомого. Британец держал соперника на дистанции джебом в стиле Владимира Кличко, и наносил сокрушительные удары.

Уже в третьем раунде он дважды отправил болгарина в нокдаун, но не стал его добивать немедленно, отложив "казнь" до девятой трехминутки.

Вдоволь порадовав фанов избиением претендента, Джошуа наконец нокаутировал Пулева и заявил о намерении бороться с Фьюри. Поэтому Усику придется еще постоять в очереди за большим боем.

Сауль Альварес (Мексика) - Каллум Смит (Великобритания)

20 декабря, Сан-Антонио (США)

Бой за титулы WBA и WBC во втором среднем весе

gettyimages

В 2020 году Сауль Альварес еще раз доказал, что заслуженно занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Лидерство там Канело захватил в 2019 году, когда перескочил через две весовые категории и нокаутировал многолетнего лидера полутяжелого дивизиона (до 79,4 кг) россиянина Сергея Ковалева.

Новым вызовом для мексиканца стал поединок против чемпиона WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) Каллума Смита. Выше на 18 см британец действительно выглядел угрожающе, но только пока не прозвучал стартовый гонг.

На ринге Сауль Альварес доказал, кто является главной звездой в современном боксе. Мексиканец показал весь свой мощный арсенал и разгромил соперника - 119:109, 119:109, 117:111.

Александр Усик (Украина) - Дерек Чисора (Великобритания)

31 октября, Лондон (Великобритания)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе

k2promotions

Александр Усик получил всемирную славу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. После этого он решил покорять хэвивейт, где дела у него пока складываются не так хорошо.

После дебютной победы в супертяжелом весе над малоизвестным американцем Чаззом Уизерспуном, украинец получил в соперники опасного британского ветерана Дерека Чисору, бой с которым должен был стать настоящим тестом в королевском дивизионе.

Прошел его Усик "со скрипом". 31 октября в Лондоне в начале поединка он пропустил много ударов от соперника, который преобладал его в весе на 17 кг и изрядно рисковал.

Украинец в итоге на классе перебоксировал Чисору и одержал победу по очкам. Но выиграл Усик с минимальным преимуществом - 115:113, 115:113, 117:111 и поставил под сомнение своЮ способность составить конкуренцию лидерам супертяжелого веса - британцам Джошуа и Тайсону Фьюри.

Сергей Деревянченко (Украина) - Джермалл Чарло (США)

26 сентября, Анкаслвилл (США)

Бой за титул чемпиона мира WBC в среднем весе

boxingscene

Сергей Деревянченко стал одним из главных героев 2019 года, когда оказал ожесточенное сопротивление в чемпионском поединке казахстанцу Геннадию Головкину. Многие эксперты назвали поражение украинца по очкам несправедливым.

Однако Деревянченко и из этого извлек выгоду. Перед ним открылись двери для действительно масштабных сражений. В начале 2020 года даже велись разговоры о его встрече с Саулем Альваресом, но с мексиканцем договориться не удалось.

Зато украинец получил бой за титул WBC с американцем Джермаллом Чарло. Деревянченко в итоге проиграл ему 27 сентября по очкам - 116:112, 117:111, 118:110. Особенно обидно, что это поражение оказалось для него третьим в чемпионской боях - кроме Геннадия Головкина, осенью 2018-го он уступил американцу Даниэлю Джейкобсу. А четвертого шанса может уже и не быть.

Майк Тайсон (США) - Рой Джонс (США)

28 ноября, Лос-Анджелес (США)

Выставочный бой в супертяжелом весе

gettyimages

Американские ветераны в 2020 году наделали больше всего шума в мире бокса. Сначала о своем возвращении на ринг объявил 54-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон. Затем вернулся на три года моложе его бывший обладатель титулов в пяти весовых категориях Рой Джонс.

Хотя бой Тайсон - Джонс был выставочным, резонанс он вызвал невероятный. Платную трансляцию поединка, который завершился вничью, в США приобрели 1,6 млн пользователей. Бой принес организаторам $80 млн и попал в топ-10 самых успешных в истории по продажам по PPV (pay-per-view - "плати и смотри").

Неудивительно, что Майк Тайсон на этом останавливаться не собирается и в 2021 году хочет драться с другим легендарным американцем - Эвандером Холифилдом.

Холифилд, которому сейчас 58 лет, и Тайсон провели два поединка в 1996 и 1997 годах. В обоих победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха. Продолжение такого противостояния не может не заинтриговать.