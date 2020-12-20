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Espreso.tvСпортАльварес разгромил Смита и подтвердил, что является лучшим боксером мира

Альварес разгромил Смита и подтвердил, что является лучшим боксером мира


фото: Getty Images
Мексиканец Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в поединке за титулы чемпиона мира WBA и WBC во втором среднем весе

Об этом сообщает DAZN Boxing в twitter.

Сегодня в Сан-Антонио (США) Альварес победил Смита, отобрал у британца титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и завоевал вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Канело победил по единогласному решению судей - 119:109, 119:109, 117:111.

Убедительная победа позволит Саулю Альваресу сохранить по итогам 2020 года звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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