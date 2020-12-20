Альварес разгромил Смита и подтвердил, что является лучшим боксером мира

20 декабря, 2020, 15:15

Мексиканец Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в поединке за титулы чемпиона мира WBA и WBC во втором среднем весе

Об этом сообщает DAZN Boxing в twitter.

Сегодня в Сан-Антонио (США) Альварес победил Смита, отобрал у британца титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и завоевал вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Канело победил по единогласному решению судей - 119:109, 119:109, 117:111.

Убедительная победа позволит Саулю Альваресу сохранить по итогам 2020 года звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

A CLINICAL PERFORMANCE FROM CANELO. pic.twitter.com/6ySsgDEK3w - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Напомним, 19 декабря казахстанец Геннадий Головкин после победы над поляком Камилом Шереметой заявил о намерении встретиться с победителем поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом.

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