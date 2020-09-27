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Espreso.tvСпортДеревянченко проиграл Чарло в бою за титул чемпиона мира WBC

Деревянченко проиграл Чарло в бою за титул чемпиона мира WBC


фото: twitter
Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил американцу Джермаллу Чарло в поединке за звание чемпиона мира WBC в среднем весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Анкасвилле (США) Сергей Деревянченко уступил обладателю пояса WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло по очкам.

Все судьи отдали победу американцу - 116:112, 117:111, 118:110.

Украинец уже в третий раз проиграл чемпионский бой - осенью 2018-го он уступил американцу Даниэлю Джейкобсу, а в октябре 2019-го проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.

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