Деревянченко проиграл Чарло в бою за титул чемпиона мира WBC
27 сентября, 2020, 06:25
Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил американцу Джермаллу Чарло в поединке за звание чемпиона мира WBC в среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Анкасвилле (США) Сергей Деревянченко уступил обладателю пояса WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло по очкам.
Все судьи отдали победу американцу - 116:112, 117:111, 118:110.
Украинец уже в третий раз проиграл чемпионский бой - осенью 2018-го он уступил американцу Даниэлю Джейкобсу, а в октябре 2019-го проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.
- 22 сентября Сергей Деревянченко рассказал о плане на поединок против чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло.
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