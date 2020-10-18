Ломаченко проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира

18 октября, 2020, 07:47

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) проходил в Лас-Вегасе на арене MGM Grand в пристуности всего 250 зрителей.

Василий Ломаченко владел титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживал пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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Стартовый раунд оба боксера провели осторожно и посвятили его "разведке".

Во второй трехминутке Лопес активизировался и стал выбрасывать большое количество ударов, Ломаченко неплохо контратаковал.

В дальнейшем украинец продолжал работать вторым номером и отвечал взрывчатыми сериями.

Лопес наносил гораздо большее количество ударов и захватил лидерство по судейским запискам. Американец несколько раз точно попал по корпусу соперника.

Лопес держал Ломаченко на дистанции и контролировал ситуацию на ринге, шестой раунд он завершил акцентированным ударом.

Лопес продолжал прессинговать и выглядел свежее, а Ломаченко безуспешно пытался сократить дистанцию.

Украинец бросился в атаку в восьмом раунде, однако получил в ответ несколько мощных ударов, которые заставили его несколько остыть.

В 10-м раунде Лопес продолжал держать Ломаченко на дистанции джебом и гасил его активность ударами по корпусу и клинчами.

В общем для украинца складывалась критическая ситуация, в которой ему было необходимо ожидать, возможо, на нокаут.

В 11-м раунде Ломаченко включил скорость и полностью перехватил инициативу. Перед решающим раундом украинец несколько выровнял ситуацию по судейским запискам.

В решающем раунде Ломаченко продолжал идти вперед, однако Лопес отвечал точными контратаками.

В итоге Лопес победил Ломаченко по очкам и стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, букмекеры считали Василия Ломаченко фаворитом боя за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса

17 октября Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с Теофимо Лопесом.

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