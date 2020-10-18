Ломаченко проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) проходил в Лас-Вегасе на арене MGM Grand в пристуности всего 250 зрителей.
Василий Ломаченко владел титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживал пояс IBF (Международной боксерской федерации).
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Стартовый раунд оба боксера провели осторожно и посвятили его "разведке".
Во второй трехминутке Лопес активизировался и стал выбрасывать большое количество ударов, Ломаченко неплохо контратаковал.
В дальнейшем украинец продолжал работать вторым номером и отвечал взрывчатыми сериями.
Лопес наносил гораздо большее количество ударов и захватил лидерство по судейским запискам. Американец несколько раз точно попал по корпусу соперника.
Лопес держал Ломаченко на дистанции и контролировал ситуацию на ринге, шестой раунд он завершил акцентированным ударом.
Лопес продолжал прессинговать и выглядел свежее, а Ломаченко безуспешно пытался сократить дистанцию.
Украинец бросился в атаку в восьмом раунде, однако получил в ответ несколько мощных ударов, которые заставили его несколько остыть.
В 10-м раунде Лопес продолжал держать Ломаченко на дистанции джебом и гасил его активность ударами по корпусу и клинчами.
В общем для украинца складывалась критическая ситуация, в которой ему было необходимо ожидать, возможо, на нокаут.
В 11-м раунде Ломаченко включил скорость и полностью перехватил инициативу. Перед решающим раундом украинец несколько выровнял ситуацию по судейским запискам.
В решающем раунде Ломаченко продолжал идти вперед, однако Лопес отвечал точными контратаками.
В итоге Лопес победил Ломаченко по очкам и стал абсолютным чемпионом мира.
- Напомним, букмекеры считали Василия Ломаченко фаворитом боя за титул абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса
- 17 октября Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с Теофимо Лопесом.
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