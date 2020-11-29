Тайсон - Джонс: бой легенд бокса завершился скандалом

29 ноября, 2020, 15:21

Американские ветераны Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом, который зафиксировали судьи по итогам их боя

Об этом сообщает BT Sport.

Выставочный бой бывших чемпионов мира состоялся в Лос-Анджелесе (США). По итогам восьми раундов между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом судьи зафиксировали ничью. Один из них поставил счет 76:76, другой отдал победу Тайсону - 79:73, а еще один - Джонсу - 80:76.

Оба боксера не согласились с таким результатом.

"Я не согласен с решением судей. Я победил Тайсона. Конечно, я почувствовал удары, особенно по корпусу, но я был лучшим", - сказал Джонс.

"Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть", - отметил Тайсон.

#TysonJones is scored a draw!



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much ... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W - Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

25 ноября стало известно, что Майк Тайсон получит за бой против другого американского ветерана Роя Джонса $10 млн.

26 ноября организаторы поединка американских экс-чемпионов мира Майк Тайсон и Рой Джонс изменили правила и разрешили нокауты.

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