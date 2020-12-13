Джошуа нокаутировал Пулева в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе

13 декабря, 2020, 01:29

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в Лондоне защитил титулы в поединке против болгарина Кубрата Пулева

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В ночь на 13 декабря Джошуа встречался в Лондоне с Пулевым.

Британец защищал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джошуа начал бой осторожно и держал Пулева на дистанции с помощью джеба. Болгарин также не спешил форсировать события.

Во втором раунде британец провел комбинацию из нескольких ударов, а Пулев начал делать попытки подобраться к сопернику ближе.

Джошуа пошел в атаку в третьей трехминутке, заставил болгарина прижаться к канатам, отступать и отправил его в нокдаун. Следующей серией Джошуа свалил оппонента с ног и заставил рефери отсчитать еще один нокдаун.

Британец в четвертом раунде взял паузу и не стал добивать соперника.

В пятом раунде Джошуа позволил Пулеву идти в наступление и тратить силы, встречая его мощными джебами.

В шестой трехминутке британец придерживался выбранной тактики, позволял сопернику истощаться в атаках, а при опасности вязал его в клинче.

В седьмом раунде Джошуа вогнал в подбородок Пулева несколько мощных апперкотов и напомнил, кто хозяин в ринге.

В следующей трехминутке болгарин выбросил несколько отчаянных ударов в поиске нокаута, не достиг цели, но заставил соперника действовать осмотрительно.

Однако, в девятом раунде Джошуа снова сломал защиту Пулева апперкотом, и пошел добивать соперника, сначала отправив его в третий нокдаун, а затем сразу нокаутировав.

Напомним, 11 декабря во время церемонии взвешивания Джошуа показал на весах 108,8 кг , а Пулев - 107, 9 кг.

Джошуа чуть не подрался с Пулев во время дуэли взглядов.

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