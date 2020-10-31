Усик победил Чисору в ожесточенном бою в Лондоне

1 ноября, 2020, 01:59

Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Для Усика этот поединок был вторым в супертяжелом весе и первым в 2020 году.

Украинец оказался на 17 кг легче соперника. Накануне во время взвешивания он показал 98,4 кг, в то время как Чисора зафиксировал 115,6 кг.

Чисора активно начал бой и немедленно пошел в наступление. Британцу даже удалось поразить Усика мощным ударом правой.

Во втором раунде Усик стал намного больше маневрировать и пытался истощить соперника, который сделал очевидную ставку на нокаут.

В третьем раунде Усику все чаще удавалось проваливать Чисору, который выбрасывал прямолинейные удары, но они легко читались.

Ситуация в ринге не изменилась и в следующей трехминутке. Усик даже оказался на полу, когда зацепился за ногу британца.

В пятом раунде Усик заметно увеличил темп, почувствовав, что Чисора начинает уставать и более пассивно атакует.

Между тем, украинский боксер наносил мало ударов и попытался исправить положение в шестом раунде. Однако, Чисора пробивал наотмашь и не подпускал Усика на опасную дистанцию.

В конце седьмой трехминутки Усик достиг первого заметного успеха, вложив в соперника серию акцентированных ударов и заставив его отступать к канатам.

В восьмом раунде украинец окончательно перехватил инициативу и начал действовать "первым номером", набирая важные очки в записках судей.

В девятом раунде Чисора из последних сил попытался снова пойти на штурм, однако большинство его ударов цели не достигали.

Первый "чемпионский" раунд отличился определенным возрождением британца, у которого открылось "второе дыхание". Усик пропустил опасный удар в голову.

Чисора в 11-м раунде снова занял центр ринга и заставил Усика отступать. Украинец отвечал контратаками.

В заключительном раунде Усик придерживался безопасной дистанции и не подпускал к себе соперника. Чисора до последнего шел вперед и пытался "достать" Усика. Однако поединок продолжился все 12 раундов.

По их итогам победу по очкам одержал Александр Усик - 117:112, 115:113, 115:113.

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