Усик победил Чисору в ожесточенном бою в Лондоне
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Для Усика этот поединок был вторым в супертяжелом весе и первым в 2020 году.
Украинец оказался на 17 кг легче соперника. Накануне во время взвешивания он показал 98,4 кг, в то время как Чисора зафиксировал 115,6 кг.
Чисора активно начал бой и немедленно пошел в наступление. Британцу даже удалось поразить Усика мощным ударом правой.
Во втором раунде Усик стал намного больше маневрировать и пытался истощить соперника, который сделал очевидную ставку на нокаут.
В третьем раунде Усику все чаще удавалось проваливать Чисору, который выбрасывал прямолинейные удары, но они легко читались.
Ситуация в ринге не изменилась и в следующей трехминутке. Усик даже оказался на полу, когда зацепился за ногу британца.
В пятом раунде Усик заметно увеличил темп, почувствовав, что Чисора начинает уставать и более пассивно атакует.
Между тем, украинский боксер наносил мало ударов и попытался исправить положение в шестом раунде. Однако, Чисора пробивал наотмашь и не подпускал Усика на опасную дистанцию.
В конце седьмой трехминутки Усик достиг первого заметного успеха, вложив в соперника серию акцентированных ударов и заставив его отступать к канатам.
В восьмом раунде украинец окончательно перехватил инициативу и начал действовать "первым номером", набирая важные очки в записках судей.
В девятом раунде Чисора из последних сил попытался снова пойти на штурм, однако большинство его ударов цели не достигали.
Первый "чемпионский" раунд отличился определенным возрождением британца, у которого открылось "второе дыхание". Усик пропустил опасный удар в голову.
Чисора в 11-м раунде снова занял центр ринга и заставил Усика отступать. Украинец отвечал контратаками.
В заключительном раунде Усик придерживался безопасной дистанции и не подпускал к себе соперника. Чисора до последнего шел вперед и пытался "достать" Усика. Однако поединок продолжился все 12 раундов.
По их итогам победу по очкам одержал Александр Усик - 117:112, 115:113, 115:113.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй прогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания, во время которой британец оказался на 17 кг тяжелее.
- Букмекеры считали Александра Усика фаворитом в поединке против Дерека Чисоры.
- Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум также назвал Александра Усика фаворитом в поединке против Дерека Чисоры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-