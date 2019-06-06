Отобрали самое дорогое: Усика лишили первого чемпионского титула
Об этом сообщает Boxingscene.
Усика лишили титула из-за его перехода в супертяжелый вес, новым чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в крузервейте (до 90,7 кг) провозглашен поляк Кшиштоф Гловацки. Именно у него в сентябре 2016 г. украинец отобрал пояс и впервые стал чемпионом мира.
"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, "временный чемпион" Кшиштоф Гловацкий становится новым чемпионом организации", - заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.
Защита титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в бою с Майрис Бриедис. Также на кону в поединке будет вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.
Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Александр Усик готов отказаться и от последнего чемпионского пояса по версии IBF (Международной боксерской федерации).
- Украинского боксера Александра Усика лишили титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
- 2 мая титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, который ранее принадлежал украинцу Александру Усику, отдали россиянину Денису Лебедеву .
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