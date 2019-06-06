Отобрали самое дорогое: Усика лишили первого чемпионского титула

6 июня, 2019, 11:28

WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе

Об этом сообщает Boxingscene.

Усика лишили титула из-за его перехода в супертяжелый вес, новым чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в крузервейте (до 90,7 кг) провозглашен поляк Кшиштоф Гловацки. Именно у него в сентябре 2016 г. украинец отобрал пояс и впервые стал чемпионом мира.

"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, "временный чемпион" Кшиштоф Гловацкий становится новым чемпионом организации", - заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

Защита титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в бою с Майрис Бриедис. Также на кону в поединке будет вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.

Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Александр Усик готов отказаться и от последнего чемпионского пояса по версии IBF (Международной боксерской федерации).