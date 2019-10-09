Усик узнал имя боксера, который заменит дисквалифицированного за допинг Спонга
Об этом сообщает промоутер Эдди Хирн в twitter.
Стало официально известно имя соперника Александра Усика, в дебютном поединке в супертяжелом весе. Нидерландца Тайрона Спонга, которого накануне поймали на употреблении запрещенных веществ, заменит американский боксер Чазз Уизерспун.
По боксерскую карьеру 38-летний Уизерспун 38 раз побеждал (29 - нокаутом), а также 3 проиграл. Американец выиграл подряд 8 последних боев, а последнее поражение потерпел еще в 2012 году.
Бой между боксерами состоится 12 октября в Чикаго.
. @dazn_usa FIGHT WEEK in Chi-Town! Huge night on Saturday as @usykaa makes his heavyweight debut, @bivol_d defends his World title, local hero @jaydi_mac for the unified World titles & @_anthonysimsjr @tjdoheny @ Othajones3rd @ Reshatmati1 & more! @wintrustarena @skysportsboxing pic.twitter.com/pXrDiVT61p- Eddie Hearn (@EddieHearn) 8 октября 2019 г.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг...
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами .
- Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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