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Espreso.tvСпортУсик узнал имя боксера, который заменит дисквалифицированного за допинг Спонга

Усик узнал имя боксера, который заменит дисквалифицированного за допинг Спонга


фото: BoxingScene
Украинский боксер Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чаззом Уизерспуном

Об этом сообщает промоутер Эдди Хирн в twitter.

Стало официально известно имя соперника Александра Усика, в дебютном поединке в супертяжелом весе. Нидерландца Тайрона Спонга, которого накануне поймали на употреблении запрещенных веществ, заменит американский боксер Чазз Уизерспун.

По боксерскую карьеру 38-летний Уизерспун 38 раз побеждал (29 - нокаутом), а также 3 проиграл. Американец выиграл подряд 8 последних боев, а последнее поражение потерпел еще в 2012 году.

Бой между боксерами состоится 12 октября в Чикаго.

  • 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг...
  • Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами .
  • Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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