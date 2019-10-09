Усик узнал имя боксера, который заменит дисквалифицированного за допинг Спонга

9 октября, 2019, 10:08

Украинский боксер Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чаззом Уизерспуном

Об этом сообщает промоутер Эдди Хирн в twitter.

Стало официально известно имя соперника Александра Усика, в дебютном поединке в супертяжелом весе. Нидерландца Тайрона Спонга, которого накануне поймали на употреблении запрещенных веществ, заменит американский боксер Чазз Уизерспун.

По боксерскую карьеру 38-летний Уизерспун 38 раз побеждал (29 - нокаутом), а также 3 проиграл. Американец выиграл подряд 8 последних боев, а последнее поражение потерпел еще в 2012 году.

Бой между боксерами состоится 12 октября в Чикаго.