Усик уничтожил Гассиева в бою за титул абсолютного чемпиона мира

22 июля, 2018, 01:13

Украинский боксер Александр Усик уверенно победил в поединке за титул абсолютного чемпиона мира с россиянином Муратом Гассиевым

Боксеры сражались за титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и журнала The Ring и трофей Мохаммеда Али.

Поединок начался с разведки, оба боксера действовали осторожно и не спешили идти вперед. Во втором раунде Гассиев бросился в атаку, однако не нанес Усику существенного вреда. Украинец контролировал ситуацию и держал соперника на дистанции. В четвертой трехминутке россиянин продолжил прессинговать и вышел вперед по очкам. Нашему бойцу нужно было перехватывать инициативу.

В шестом раунде Усик начал контратаковать и несколько раз попал в голову соперника и наконец оказался впереди на карточках рефери. Украинец получал баллы многочисленными ударами, а его соперник начал делать ставку на силовые атаки, которые, в основном, приходились в блок.

Усик дальше хорошо двигался по рингу, истощая соперника и до чемпионских раундов получил огромное преимущество. Наш боксер бомбардировал соперника ударами, заставляя его выглядеть беспомощно. Однако, Гассиев не капитулировал и опасно доставал Усика, оставив отпечаток под его глазом.

В решающем раунде пошел вперед Усик, заставив оппонента отступить. Гассиев с отчаяния бросился вперед, но не смог достичь успеха. Украинец убедительно победил решением судей - 120:108, 118:109, 118:109.