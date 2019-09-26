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Espreso.tvСпортУсик сразится с победителем реванша Джошуа и Руиса, - промоутер

Усик сразится с победителем реванша Джошуа и Руиса, - промоутер


фото: talksport.com
Украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа

Об этом заявил промоутер украинца Эдди Хирн, сообщает talkSport .

По словам Хирна, Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому победитель боя Джошуа - Руис, обязан с ним встретиться.

"Он обязательный претендент для победителя реванша между Энди Руисом и Джошуа, поэтому я думаю, что он просто подождет. Думаю, он подождет, а потом сразится с победителем", - сказал Хирн.

Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке против нидерландца Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго (США).

Руис и Джошуа проведут повторный Поединок 7 января в Эд-Дирийи (Саудовская Аравия). В первом бою американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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