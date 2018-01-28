Усик победил Бриедиса в супертяжелом бою за титулы чемпиона мира WBO и WBC
27 января в Риге Усик и Бриедис встретились в первом, за последние 9 лет объединительном поединке в тяжелом весе (до 91 кг).
В полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии украинец защищал титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), латвиец отстаивал пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
Боксеры начали поединок осторожно и некоторое время присматривались друг к другу. Однако, стартовый раунд прошел при преимуществе Бриедиса. Следующая трехминутка также прошла за доминирование латыша. Бриедис прессинговал и заставлял Усика прижиматься к канатам.
В 4 раунде Бриедис нанес сопернику еще несколько разрушительных ударов, но и Усик начал отвечать навстречу. В 5 раунде пошел вперед украинец и заставил соперника уйти в защиту.
В 6 раунде украинец оказался на полу, но рефери нокдаун не зафиксировал, потому что Усик зацепился за ногу соперника. После этого украинец перехватил инициативу.
9 раунд остался за Бриедисом, который несколько раз попал в голову сопернику. В 10 трехминутке вперед пошел Усик. Она завершились взаимным разменом ударами.
В решающем раунде снова шла равная борьба. Усик провел удачную атаку, но заключительная минута поединка была за латвийцем.
По решению судей победил Усик.
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- 9 сентября в четвертьфинале WBSS Александр Усик нокаутировал в Берлине Марко Хука из Германии.
- Майрис Бриедис на этой стадии соревнований 30 сентября в Риге победил по очкам кубинца Майка Переса.
- В другом полуфинале WBSS 3 февраля в Сочи встретятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.
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