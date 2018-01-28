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Усик победил Бриедиса в супертяжелом бою за титулы чемпиона мира WBO и WBC


фото: K2 Promotions
Украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис встретились в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC

27 января в Риге Усик и Бриедис встретились в первом, за последние 9 лет объединительном поединке в тяжелом весе (до 91 кг).

В полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии украинец защищал титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), латвиец отстаивал пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

Боксеры начали поединок осторожно и некоторое время присматривались друг к другу. Однако, стартовый раунд прошел при преимуществе Бриедиса. Следующая трехминутка также прошла за доминирование латыша. Бриедис прессинговал и заставлял Усика прижиматься к канатам.

В 4 раунде Бриедис нанес сопернику еще несколько разрушительных ударов, но и Усик начал отвечать навстречу. В 5 раунде пошел вперед украинец и заставил соперника уйти в защиту.

В 6 раунде украинец оказался на полу, но рефери нокдаун не зафиксировал, потому что Усик зацепился за ногу соперника. После этого украинец перехватил инициативу.

9 раунд остался за Бриедисом, который несколько раз попал в голову сопернику. В 10 трехминутке вперед пошел Усик. Она завершились взаимным разменом ударами.

В решающем раунде снова шла равная борьба. Усик провел удачную атаку, но заключительная минута поединка была за латвийцем.

По решению судей победил Усик.

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