25 претендентов на должность президента Украины

31 декабря, 2018, 09:22

ЦИК объявила, что 31 декабря начнется президентская избирательная кампания. Первый тур выборов состоится через три месяца - 31 марта 2019 года

Еспресо.TV рассказывает о претендентах на президентское кресло. Список представлен в алфавитном порядке.

Роман Безсмертный

29 мая 2018 года бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Об этом Бессмертный заявил на специально созванной встрече с журналистами в Киеве.

В 2004 году он был руководителем штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко. В ноябре-декабре 2004 года - комендант палаточного городка на Майдане.

С 4 февраля по 29 ноября 2005 года - вице-премьер. 4 апреля 2007 назначен заместителем главы Секретариата президента. Находился на этом посту до мая 2009 года. Был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Беларуси.

В 2015 году - представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (Минский процесс). В апреле 2016-го вышел из состава переговорщиков Минского процесса.

В декабре 2018 года Безсмертный заявил о готовности создать новую политическую партию.

Андрей Билецкий

Несмотря на разговоры о выдвижении единого кандидата от националистических сил, некоторые правые партии решили идти на выборы отдельно.

В частности, 20 ноября в "Национальном корпусе" заявили, что решение ВО "Свобода" о поддержке Кошулинского единым кандидатом от националистов "принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил". Партия выдвинула кандидатом от националистов своего руководителя Андрея Билецкого.

Билецкий является основателем и экс-командиром полка "Азов", подполковником Национальной гвардии Украины. Народный депутат Украины 8-го созыва.

Ольга Богомолец

6 декабря депутат Верховной Рады от БПП Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Богомолец является председателем комитета Рады по вопросам здравоохранения, последовательным критиком и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Отметим, что Богомолец баллотировалась в президенты в 2014 году (1,9% голосов).

Инна Богословская

21 июля в своем видеообращении в Facebook экс-"регионалка" Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Богословская была народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде 6-го и 7-го созывов.

Она принимала участие в выборах президента в 2010 году: тогда она вышла из "Партии регионов" и баллотировалась от партии "Вече". Богословская набрала всего 0.4% голосов.

Юрий Бойко

9 ноября близкий к Фирташу сопредседатель "Оппозиционного блока" и одноименной парламентской фракции нардеп Юрий Бойко и внефракционный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, которого связывают с Виктором Медведчуком, подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кандидатом в президенты от нее будет Бойко.

20 ноября фракция "Оппоблок" исключила из своего состава Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Как объясняют эксперты, группа Рината Ахметова не поддержала Бойко в качестве единого кандидата от экс-регионалов по нескольким причинам.

Кандидатуру Бойко не воспринимает ряд ключевых фигур в "Оппоблоке". В частности, это Борис Колесников и Вадим Новинский. Также имеют значение давние разногласия Ахметова с группой Левочкина-Фирташа.

Святослав Вакарчук

29 октября музыкант Святослав Вакарчук на лекции в Харькове заявил, что его интересует не должность президента, а изменения в стране.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины, - ред.), Меня интересуют изменения в стране. Президент - это не роль в сериале, а серьезное дело. И давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты или не пойдете . Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня очкорбляет", - отметил певец.

Однако, фамилию Вакарчука все равно включают в опросы предвыборных симпатий. Вакарчук известен противоречивыми заявлениями о своих политических планах. Поэтому не исключено, что он еще изменит мнение об участии в выборах.

Александр Вилкул

15 декабря на съезде представители политической силы "Оппозиционный блок" выбрали Александра Вилкула кандидатом в президенты.

В частности, сопредседатель партии Борис Колесников призвал выбрать Вилкула кандидатом в президенты. Также на собрании был избран новый председатель политсовета Оппоблока. Им стал как раз Колесников.

Выдвижение Вилкула окончательно зафиксировало конфликт так называемой группы Ахметова части других экс-регионалов, поддержавших кандидатуру Бойко.

Анатолий Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Анатолий Гриценко постоянно заявляет о своем участии в президентских выборах.

У Гриценко неплохие предвыборные позиции, если смотреть на итоги социологических опросов. Однако, в его политической биографии практически нет примеров успешных избирательных кампаний.

Юрий Деревянко

4 июля на своей странице в Instagram один из тогдашних лидеров партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко заявил, что решил баллотироваться в президенты Украины.

"Я иду в президенты. Иду, чтобы создать новую систему - неоэкономики и цифрового государства", - заявил Деревянко.

24 декабря Деревянко решил уйти из команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его "Движения новых сил".

Дмитрий Добродомов

27 октября внефракционный народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заявил о готовности участвовать в качестве кандидата в президентских выборах.

Добродомов является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Владимир Зеленский

40-летний актер, шоумен и художественный руководитель Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сейчас размышляет о своем участии в президентской кампании 2019 года.

25 декабря в телевизионном интервью Дмитрию Гордону он сказал относительно своих президентских планов: "Я об этом думаю. Очень думаю. Склоняюсь ... Рано об этом говорить. Ну, я думаю, что может быть - да".

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Илья Кива

3 ноября делегаты съезда Социалистической партии поддержали выдвижение Ильи Кивы для участия в президентских выборах.

Также в ходе съезда было принято решение об изменении символики партии, которая теперь изображает "сильный и волевой кулак". Кива известен своими эпатажными выходками и скандальными речами.

Руслан Кошулинский

14 октября, в День защитника Украины лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.

"Единственным решением мы решили поддержать кандидата от националистических сил Руслана Кошулинского", - сказал Тягнибок.

Заместитель председателя ВО "Свобода" Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года он является депутатом Львовского областного совета.

Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в январе 2019 года на партийном съезде состоится выдвижение кандидатов в президенты. Для лидера Радикальной партии это может быть вторая президентская кампания. Впервые Олег Ляшко баллотировался на выборах в 2014 году и набрал 9% голосов.

Евгений Мураев

15 декабря народный депутат Евгений Мураев заявил в Facebook о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины.

Нардеп Мураев свое время был в составе фракции "Оппоблока", однако сейчас при поддержке российского олигарха Олега Дерипаски сделал ставку на самостоятельную политическую карьеру .

Валентин Наливайченко

25 июля бывший председатель Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

Формально съезд партии "Справедливость" 3 января определится с кандидатом от политсилы на выборах. Ожидается, что делегаты от 210 общественных организаций поддержат кандидатуру Наливайченко на пост президента.

Роман Насиров

Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров 29 июля заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины.

"Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я буду делать все, чтобы стать президентом", - заявил Насиров.

По его мнению, общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным он бы нашел, "как президент федерации дзюдо с Путиным, который любит дзюдо".

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Александр Онищенко

14 сентября 2017 нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. Такое заявление Онищенко сделал в интервью The Washington Times.

В Украине Онищенко обвиняется в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции. Сбежал от украинских правоохранительных органов в Европу, жил в Бельгии, Испании, попытался получить политическое убежище в Великобритании. В последнее время живет в Германии, где приобрел недвижимость.

Петр Порошенко

Глава государства Петр Порошенко еще официально не заявлял, что будет выдвигаться на второй срок на пост президента. Однако, еще с лета этого года Порошенко ведет активную предвыборную кампанию, которая характеризуется большим количеством публичных выступлений как в Киеве, так и в регионах.

16 декабря на пресс-конференции для украинских и зарубежных журналистов Порошенко заявил, что в случае появления достойного кандидата на пост главы государства будет помогать ему. Порошенко также сказал, что пока не готов подтвердить свое участие в президентской гонке.

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Надежда Савченко

14 сентября народный депутат Надежда Савченко заявила, что собирается баллотироваться на пост президента Украины.

"Я вам сказала, наверное, в тот же день, когда вышла (из заключения в России, - ред.), или на первой своей пресс-конференции. Да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который меняет свое слово. Я буду ", - сказала Савченко.

С 22 марта 2018 года Савченко находится под следствием. Ее подозревают в подготовке террористических актов и попытке государственного переворота.

Андрей Садовый

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, 3 октября объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

26 марта 2006 года Садовый был впервые избран на должность городского головы Львова. В 2010 г. Садовый во второй раз избран городским головой Львова (выдвигался от Республиканской христианской партии).

В декабре 2012 года он создал политическую партию "Самопомич", став ее председателем. 27 февраля 2014 года сообщалось, что Садовый отказался от предлагаемой ему должности вице-премьер-министра. Он объяснил это тем, что хочет оставаться мэром Львова.

На внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года партия "Самопомич" впервые прошла в Верховную Раду.

24 ноября 2015 года Садовый третий раз принял присягу городского головы Львова.

Сергей Тарута

Партия "Основа" выдвинула кандидатом на выборах президента внефракционного нардепа, экс-главу Донецкой ОГА Сергея Таруту. Решение было принято на съезде "Основы", который состоялся 22 сентября.

Программа Таруты включает как главный тезис о необходимости так называемого национального компромисса, который "нужен для развития экономики".

Мишель Терещенко

1 октября мэр Глухова (Сумская область) Мишель Терещенко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

"Я вынужден баллотироваться на пост президента Украины", - заявил он.

По словам Терещенко, его цель "демонтировать существующую олигархическую систему" в Украине. Ранее Терещенко жаловался, что на посту мэра Глухова ему трудно что-то сделать для реформирования города из-за сопротивления "серого кардинала" Сумщины Андрея Деркача.

Юлия Тимошенко

20 июня во время видеоконференции в Facebook лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в выборах президента Украины в 2019 году.

По ее словам, первое, что он сделает, если победит, - проведет референдум по принятию новой Конституции.

Тимошенко является одним из фаворитов на этих выборах. По данным различных опросов, она имеет неплохие шансы выйти во второй тур и победить.

Тимошенко участвовала в президентских выборах в 2010 и 2014 годах. По результатам второго тура выборов, который состоялся 7 февраля 2010 года, Виктор Янукович стал президентом. Его поддержали 48,95% избирателей, за Тимошенко проголосовали 45,47%. В 2014 году Тимошенко заняла второе место с результатом 12,81%.

Александр Шевченко

Партия "УКРОП" объявила внефракционного народного депутата Александра Шевченко своим кандидатом на президентских выборах.

Внефракционный мажоритарщик, основатель и экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко вместе с шоуменом Зеленским является одним из кандидатов бизнесмена Игоря Коломойского. О своем желании принять участие в выборах Шевченко заявлял еще в июле 2018 года.