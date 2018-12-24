Соратник Саакашвили идет из его команды

24 декабря, 2018, 16:54

Депутат Верховной рады Украины и соратник Михаила Саакашвили Юрий Деревянко решил уйти из команды экс-президента Грузии и его "Движения новых сил"

Об этом украинский политик заявил на собрании своей партии "Воля", сообщает BBC .

"За этот год стало очевидным принципиальное расхождение в приоритетах среди участников нашего партнерства: для Михаила Саакашвили делом его жизни является Грузия, но для меня приоритет - это Украина", - пояснил Юрий Деревянко.

"Один поезд не может ехать в двух разных направлениях. Поэтому дальше наша команда будет двигаться самостоятельно", - добавил он.

Сам Юрий Деревянко является лидером партии "Воля". По его словам, вся эта политическая сила также решила выйти из объединения с партией "Движение новых сил".

Юрий Деревянко длительное время поддерживал Михаила Саакашвили во время его акций и инициатив.

Он, в частности, высказывал готовность как депутат взять его на поруки при задержании в Украине.

В феврале 2018 украинские пограничники принудительно отправили Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он за полгода до того незаконно, по мнению украинских властей, пересек границу Украины, ведь не было украинского гражданства.

Позже Михаил Саакашвили перебрался в Нидерланды.

С того времени его участие в украинской политической жизни ограничивается заявлениями и сообщениями в Facebook.