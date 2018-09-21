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Мураев ушел от Рабиновича


фото: radiosvoboda
"Я доверял тем, кто называли себя друзьями и единомышленниками, и они обманывали", - заявил Мураев

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вышел из партии Вадима Рабиновича "За жизнь", свое решение он прокомментировал 21 сентября на канале в YouTube.

"Мы решили оставить политпроект "За жизнь" Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость и не приготовленное на скорую руку ток-шоу. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей", - сказал Мураев.

Также Мураев объяснил причины своего решения о разрыве с партией Рабиновича.

"Я доверял тем, кто называли себя друзьями и единомышленниками, и они обманывали. Давали слово, которое потом втихаря за спиной меняли на деньги. Действительно, вокруг все меньше и меньше тех, кому хочется пожать руку", - добавил нардеп.

Отметим, что ранее соглава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подтвердил возможность объединения "Оппоблока" и "За жизнь" перед выборами.

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Партия "За жизнь" до 2016 года называлась "Всеукраинское объединение Центр". 20 марта 2014 года лидером партии был избран Вадим Рабинович. 15 сентября того же года партия вошла в "Оппозиционный блок".

13 мая 2016 года партия объявила о выходе из "Оппозиционного блока". Через два месяца, 26 июля 2016 года, была переименована в партию "За жизнь".

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