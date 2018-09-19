NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине

19 сентября, 2018, 14:58

Мы собрали доказательства, как в руках связанных с Россией людей оказались два значительных информационных телеканала страны. Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Путинская пропагандистская машина набирает обороты: пятую колонну создают на украинском телевидении, а виновные в массовом расстреле активистов во время "Революции достоинства" возвращаются в политику и медиабизнес. В течение последних месяцев Украина потеряла важные позиции на фронтах информационной войны.

Подставной владелец "112-го"

Телеканал "112-Украина" впервые вышел в эфир 28 ноября 2013 года. Реальным владельцем ресурса оказался тогдашний министр внутренних дел Украины, а ныне подозреваемый в преступлениях против человечности во время "Евромайдана" Виталий Захарченко, - рассказал нам главный редактор сайта "Наши деньги" Алексей Шалайский.

Согласно информации из открытых источников, 20 апреля 2018 года бенефициарным владельцем телеканала "112 Украина" через швейцарский оффшор стал немец Эдуард Катц. Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что новый якобы владелец "112-го" живет в немецкой глубинке и зарабатывает на жизнь перепродажей подержанных автомобилей. Дальнейшее назначение генеральным продюсером телеканала Артема Марчевского, близкого к Виктору Медведчуку, может быть косвенным подтверждением того, что реальным владельцем телеканала стал именно кум президента России.

После смены владельцев, в начале июля, в эфире 112 телеканала разгорелся скандал с участием Нестора Шуфрича, который откровенно указывал журналистам, что им говорить. Нестор Шуфрич - один из ближайших соратников Виктора Медведчука в течение многих лет. Вместе они баллотировались на мажоритаргних округах на Закарпатье, вместе перестраивали СДПУ(о), вместе в 2006 году шли на парламентские выборы от политического альянса под названием "Оппозиционный блок "Не так".

Как дружба с Медведчуком влияет на поведение Шуфрича в эфире "112-го" - мы спросили у политика в стенах парламента.

"Мне неизвестно, что канал 112 принадлежит Медведчуку. Я слышу об этом последние две недели. Об этом начали говорить. Виктор, Виктор Владимирович мне на эту тему ничего не говорил, а моя позиция в студии никогда не была связана с ситуацией собственников", - ответил Шуфрич.

В то же время народный депутат заверил, что поддерживает дружеские отношения с Виктором Медведчуком.

В конце августа информация о том, что 112-й принадлежит Виктору Медведчуку, впервые прозвучала в эфире самого телеканала, хотя и была сразу опровергнута ведущими ток-шоу. Через несколько дней, 30 августа, о покупке Медведчуком телеканала заявил журналист Дмитрий Гордон.

Подтвердить или опровергнуть свою причастность к телеканалу Виктор Медведчук имел возможность в эфире нового ток-шоу "Большое интервью с крупным политиком" на "112-м". Однако за полтора часа общения острых вопросов к Медведчуку не прозвучало. Он вволю рассказывал о своих успехах, критиковал власть и продвигал любимые тезисы Кремля.

Согласно статистики, на протяжении последнего месяца Виктора Медведчука цитировали на "112-м" больше, чем за весь прошлый год. Не обделен эфирным временем и соратник Медведчука по партии "За жизнь" Вадим Рабинович, - постоянный эксперт и даже журналист со своей авторской программой, которая называет себя независимым политиком. Чтобы выяснить, так ли это, достаточно просмотреть отрывки хотя бы одной из программ Рабиновича, где он без устали уверяет украинцев в том, что Медведчук – отличный менеджер и лучший переговорщик с Россией.

Политический проект, лидерами которого долгое время является Вадим Рабинович и Евгений Мураев – партия "За жизнь" на самом деле принадлежит Виктору Медведчуку, как и партийный рупор – телеканал "Ньюз Ван". Считает политолог Владимир Фесенко.

"Информированные источники утверждают, что на самом деле партия "За жизнь" принадлежит Медведчуку. И принадлежала ему даже до формального присоединения его к этой партии. Рабинович, Мураев - это лишь фронтмены, такие формальные публичные представители этой партии. А реальным владельцем и лидером этой партии является именно Медведчук", - говорит эксперт.

NewsOne и месседжи Кремля

За 4 года своего существования Телеканал NewsOne неоднократно получал предупреждения за проведение политической агитации в межвыборный период, когда это запрещено. А главное шоу телеканала под названием "Украинский формат" стало отличной площадкой для распространения пропагандистских тезисов Кремля.

"Где я был во время Майдана? В Киеве. И я вам скажу, я не считаю, что это была революция, это был государственный переворот", - заявил во время одного из эфиров телеканала NewsOne его тогдашний владелец Евгений Мураев.

В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания увидели в словах Мураева пропаганду. Однако доказать факт пропаганды и ввести санкции против телеканала Нацсовет оказался несостоятельным.

"Там не удалось доказать, что это нарушение закона. Тем более, что всегда отбиваются тем, что депутат может в эфире говорить все, что угодно. А сейчас понятно, что у нас депутаты не только в эфире говорят что им только заблагорассудится, а они и ведут программы. И это тоже один из ужасных таких феноменов нашей журналистики последнего времени. Она нивелируется в такой способ", - рассказывает первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

Учреждение не уполномочено проверять источники финансирования телеканалов и не может лишить их лицензий. Единственный механизм воздействия – вынести предупреждение и передать заявление на аннулирование лицензии на рассмотрение суда. Так, 29 августа телеканал NewsOne получил предупреждение за популяризацию/пропаганду органов государства-агрессора в выпуске передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным", которую в итоге сняли с эфира.

Российские деньги для NewsOne

Юридическое название телеканала NewsOne - Общество с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа". Конечным бенефициарным владельцем компании через швейцарский оффшор является отец народного депутата Мураева – Мураев Владимир Кузьмич. Существует даже целая группа компаний семьи Мураевых, где, кроме отца и сына, фигурирует еще жена Евгения – Валерия. Интересы группы сосредоточены в сферах недвижимости, деревообработке и СМИ.

Мы проанализировали финансовую деятельность каждой из компаний группы Мураевых, а это более 20 юридических лиц. 8 из них уже прекратили свое существование. 6 имеют значительные финансовые долги, которые превышают стоимость всех активов компаний. 2 предприятия имеют налоговые долги, а ООО "ЗАВОД "РАПИД" на протяжении последних трех лет фигурирует в трех уголовных производствах. Значительная часть зарегистрированных членами семьи юрлиц – это неприбыльные организации. В общем, абсолютное большинство компаний семьи нардепа-Мураева, согласно официальных источников, нерентабельные и с высоким уровнем риска банкротства.

Похоже, Евгений Мураев не имеет финансовой основы, чтобы тратить десятки миллионов на финансирование телеканала NewsOne. Убежден в том, что телеканал живет за российские деньги народный депутат Егор Соболев.

"Что такое Медведчук? Это Россия. Что такое Мураев? Это Россия. Курченко - это Россия. На самом деле в Кремле сидят люди и смотрят, кому с холуев своих, которые в Украине являются предателями, дать право управлять подконтрольными России активами. В этом смысле я даже вижу определенный плюс, что люди теперь открыто знают, что это каналы, которые управляются представителями Кремля и работают на Кремль", - рассказал нардеп в стенах Верховной Рады.

От проверенных источников наша редакция получила документы, открывающие одно из возможных источников финансирования телеканала NewsOne.

Это соглашение компании "Спецмонтаж" с австрийским холдингом STRABAG. "Спецмонтаж" является компанией Владимира Мураева - отца Евгения Мураева - и производит системы вентиляций. С марта 2018 года она начала экспортные поставки в ЕС. Первым и единственным заказчиком компании на территории Евросоюза оказался австрийский строительный холдинг STRABAG, учредителем которого с почти третью акций является друг Владимира Путина, российский металлургический и энергетический магнат и миллиардер Олег Дерипаска, который сейчас находится в санкционном списке США.

Особенностью сотрудничества компаний Дерипаски и Мураева есть закрытый тендер и ценовая политика заказов в 2,5-3 раза выше рыночной.

Согласно данной товарно-транспортной накладной от 1 июня 2018 года, продавец — компания с ограниченной ответственностью Kaspi передает покупателю — ООО STRABAG вентиляционные каналы объемом 3880 метров и общей стоимостью 1 миллион 403 тысячи 159 евро. Имя и фамилия отправителя — Алексей Яковенко, владелец компании Kaspi.

В целом, весной этого года STRABAG приобрел в Kaspi более 15 тысяч метров вентиляционных конструкций, более 6 миллионов евро. Стоимость составляла более 420 евро за метр. Тогда как средняя рыночная цена метра была 120 евро.

Так же весной 2018 г. Kaspi активно покупает инженерно-конструкторские проекты в компании "Спецмонтаж" - всего 16 проектов стоимостью от 200-т до 760-ти тыс. евро каждый. Эти "проекты" не облагались налогами, и товарооборот был тщательно скрыто.

Вот товарно-транспортная накладная, согласно которой Алексей Яковенко (Kaspi ЛТД) покупает у Владимира Мураева (Спецмонтаж ЛТД) проекты общей стоимостью, по меньшей мере, более полумиллиона евро.

До марта 2018 года ООО Kaspi не вело никакой хозяйственно-экономической деятельности. А ее уставный капитал составляет чуть больше 1000 долларов. Интересно, за какие именно проекты эта фирма заплатила "Спецмонтажу" Мураева более полумиллиона евро? Как нам стало известно, в прошлом — с 2011 по 2013 гг. - Алексей Яковенко работал коммерческим директором киевского офиса компании "Спецмонтаж", то есть был одним из топ-менеджеров в Мураева.

Смахивает на то, что Kaspi является обычной прокладкой между Мураевым и фирмой Дерипсаки STRABAG, а продажа проектов и вентиляционных каналов является ничем иным, как переливанием денег из одного кармана в другой. По этой схеме прошли миллионы долларов, которые могли идти на финансирование NewsOne.

Относительно контактов Мураева и Дерипаски, то еще в 2000-м году украинские медиа называли Мураева причастным к приватизации Олегом Дерипаской Николаевского глиноземного завода через специально созданную компанию "Украинский алюминий".

"Кукловод" пропаганды

За подачу пропагандистского материала на NewsOne, вероятно, ответственный автор концепции "три сорта украинцев" Владимир Грановский. Именно во время его работы в теневом избирательном штабе Виктора Януковича времен "Оранжевой революции", команда регионала начала массово насаждать штампы о "бандеровцах" и "Донбассе, который всех кормит". Имя Грановского фигурировало и в "черной бухгалтерии" Партии регионов. "Детектор медиа" встретили политтехнолога за кулисами программы "Украинский формат".

"Беру ручку, рисую на бумажке схемы и потом они управляют всем миром, потому что все, что я думаю, и все, что я рисую, потом влияет на всю Украину. Вы ничего об этом не слышали?" – спрашивал у журналистов Грановский.

Тогда же Евгений Мураев подтвердил, что Грановский действительно работает на его телеканале.

По словам шеф-редактора "Детектор медиа" Натальи Лигачевой, сначала Грановский пытался скрыть свою причастность к изготовлению контента телеканала

"Он там очень бегал от нашей съемочной группы. Но потом признал: "я здесь советую, я здесь консультирую". Но наши там источники говорят, что он действительно руководит этим проектом. Владимир Грановский - это тоже человек, который всегда работала с Медведчуком", - рассказала Лихачева.

Последний год президентства Януковича Грановский работал в проектах, связанных с Виктором Медведчуком и его пиар-кампанией по блокированию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также медиа называют Грановского лицом, приближенным к советнику президента России Сергея Глазьева, ответственного за проект "Новороссия" по поддержке военного конфликта на Востоке Украины.

Возвращение "команды Януковича"

29 августа телеканал NewsOne на три года перешел в управление экс-заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковчиа Андрея Портнова, которого Генеральная прокуратура Украины в 2014 году подозревала в причастности к массовым убийствам во время "Революции достоинства".

Андрей Портнов объяснил свой интерес к телеканалу "Ньюз Ван" экономическими мотивами. Однако первым шагом юриста в новом амплуа стало открытие нового ток-шоу его соратницы, Министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш. Новоиспеченная ведущая - фигурант нескольких уголовных производств, счета которой в течение последних лет были заблокированы Советом Европейского Союза по подозрению в коррупции, отмывании денег и причастности к нарушению прав человека во время "Революции достоинства".

В начале сентября представители фракций "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" с трибуны парламента призвали народных депутатов бойкотировать пророссийские телеканалы в Украине.

За бойкотом информресурсов Виктора Медведчука могли бы следовать и открытие реальных уголовных производств, однако козырная карта в руке кума Путина – это его роль в переговорном процессе об освобождении украинских пленников из российских тюрем. Президент России использует политзаключенных как рычаг влияния на украинскую власть, способ легализовать Медведчука и механизм укрепление его политических позиций.

Впереди самый острый этап информационной войны, финансируемой Кремлем с целью расколоть украинское общество, дискредитировать идеи Майдана и заставить нацию забыть тех, кто погиб за нашу свободу во время "Евромайдана" и на Востоке. Врагу не понять, что украинцы изменились, стали независимыми и имеют иммунитет к бессмысленной московской лжи про нашу историю, настоящее и будущее.

Дмитрий Костюк