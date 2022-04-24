Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, - Зеленский
23 апреля Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения сообщил, что Россия использовала большую часть своего ракетного арсенала и угроза новых ударов остается.
Видеообращение было опубликовано в telegram.
"Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей, но то, что они уже наделали, это достаточно достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать Российское государство спонсором терроризма, а российскую армию террористической организацией. Будем настаивать на этом и дальше в переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет", — сказал Владимир Зеленский.
Президент упомянул о ракетном удаве, который нанесли российские военные по Одессе.
"Убивать детей – это новая национальная идея РФ. Удар был нанесен российской стратегической авиацией из района Каспийского моря. Две ракеты нам удалось сбить, еще 5 ракет ударило по городу, в том числе по обычному жилому дому, по обычной многоэтажке. Мы установим всех, кто ответственный за этот удар, кто ответственен за российский ракетный террор, каждого, кто отдает эти приказы, каждого, кто выполняет эти приказы", — сказал Зеленский.
Добавим, что в результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок. В Сумской области россияне из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат и частные дома. Также в результате обстрелов Харькова 23 апреля три человека погибли и шестеро получили ранения. В Луганской области погибли шесть человек. Четыре человека погибли после обстрела города Горное. В Золотом из артиллерии обстреляли жилые дома, в результате чего погибли два человека.
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