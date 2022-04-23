В Сумской области россияне из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат и частные дома, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Сегодня в результате артиллерийских обстрелов со стороны РФ в с. Атинское в психо-неврологическом интернате выбиты все окна и двери. Человеческих жертв нет. Также в с. Бояро-Лежачие повреждены территории частных домов. Обошлось без жертв", - отметил он.



Он призвал граждан быть бдительными и осторожными на выходных, поскольку есть опасность вражеских провокаций, а Сумщина находится на границе с РФ.

Напомним, 23 апреля кафиры проводили воздушную разведку в Сумской области, ОВА предупреждала об угрозе ракетных ударов.

В Сумской области на границе с РФ продолжались обстрелы.

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