Четыре человека погибли после обстрела города Горное в Луганской области, - глава ОВА

Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



По его словам, Горную общину кафиры обстреливали в течение всего дня.



"Около 15:00 после артиллерийского обстрела погибли два жителя Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни", - написал он.



Ранее мы сообщали, что 23 апреля россияне из артиллерии обстреляли центр Золотого в Луганской области, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома.



В общей сложности, по состоянию на 19:19 в Луганской области погибли шесть человек.



Напомним, в результате ракетного удара по Одессе погибли пять человек, среди них - трехмесячный ребенок.

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