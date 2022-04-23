Четыре человека погибли после обстрела города Горное в Луганской области, - глава ОВА
23 апреля оккупанты обстреляли Горную общину Луганщины. В результате обстрела погибли четыре человека
Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
По его словам, Горную общину кафиры обстреливали в течение всего дня.
"Около 15:00 после артиллерийского обстрела погибли два жителя Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни", - написал он.
Ранее мы сообщали, что 23 апреля россияне из артиллерии обстреляли центр Золотого в Луганской области, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома.
В общей сложности, по состоянию на 19:19 в Луганской области погибли шесть человек.
- Напомним, в результате ракетного удара по Одессе погибли пять человек, среди них - трехмесячный ребенок.
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