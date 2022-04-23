В результате обстрелов Харьковщины 23 апреля три человека погибли и шестеро получили ранения, - глава ОВА

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.



В Харькове больше всего пострадали Северная Салтовка и Салтовка. Оккупанты открывают огонь по улицам, жилым домам и складам.



"По предварительным данным, в Харькове 6 человек ранены, еще 1 ранен в Чугуевском районе. К сожалению, 3 человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах", - отметил Олег Синегубов.



Глава ОВА напомнил о комендантском часе в Харьковской области с 19:00 23 апреля до 5:00 24 апреля. Ночью богослужений не будет. В это время запрещено передвигаться по улицам и полиция будет работать в усиленном режиме.



"В очередной раз призываю даже после завершения комендантского часа, несмотря на праздник, не выходить без необходимости на улицу. Давайте проведем эти праздники дома и безопасных местах", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Напомним, ВСУ совершили успешное контрнаступление и освободили еще три села к северу от Харькова.

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