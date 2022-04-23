В результате обстрелов Харьковщины 23 апреля три человека погибли и шестеро получили ранения, - глава ОВА
23 апреля в Харькове и Харьковской области погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Также ОВА предупреждает о возможных провокациях на Пасху
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.
В Харькове больше всего пострадали Северная Салтовка и Салтовка. Оккупанты открывают огонь по улицам, жилым домам и складам.
"По предварительным данным, в Харькове 6 человек ранены, еще 1 ранен в Чугуевском районе. К сожалению, 3 человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах", - отметил Олег Синегубов.
Глава ОВА напомнил о комендантском часе в Харьковской области с 19:00 23 апреля до 5:00 24 апреля. Ночью богослужений не будет. В это время запрещено передвигаться по улицам и полиция будет работать в усиленном режиме.
"В очередной раз призываю даже после завершения комендантского часа, несмотря на праздник, не выходить без необходимости на улицу. Давайте проведем эти праздники дома и безопасных местах", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное