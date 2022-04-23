В Золотом оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома, в результате чего погибли два человека, - Гайдай
23 апреля россияне из артиллерии обстреляли центр Золотого в Луганской области, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Примерно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое. Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок", – отметил он.
Артиллерийские снаряды попали в жилые дома, в результате чего два человека погибли и два получили ранения.
- Напомним, украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области.
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