В Золотом оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома, в результате чего погибли два человека, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Примерно в 15:00 россияне открыли огонь по центру города Золотое. Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок", – отметил он.



Артиллерийские снаряды попали в жилые дома, в результате чего два человека погибли и два получили ранения.





Напомним, украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области.

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