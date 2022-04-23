В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.



"Одесса. 5 убитых и 18 раненых украинских граждан", - сказал он.



По словам главы ОП, жертв и пострадавших может быть больше.



"Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху", - написал Ермак.



Напомним, Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, поврежден военный объект и 2 жилых дома

В 18.47 пресс-служба городского совета Одессы сообщила, что погибли 8 человек. Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил раненых одесситов, пострадавших от ракетных обстрелов.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb