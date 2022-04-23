В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок
В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек, 18 – ранены
Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Одесса. 5 убитых и 18 раненых украинских граждан", - сказал он.
По словам главы ОП, жертв и пострадавших может быть больше.
"Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху", - написал Ермак.
Напомним, Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, поврежден военный объект и 2 жилых дома
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