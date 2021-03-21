"Динамо" победило "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киевляне могли выйти вперед уже на 10-й минуте матча, однако Карлос Де Пена не реализовал пенальти.
Своего динамовцы достигли на 59-й минуте, когда забил Александр Караваев. На 86-й минуте Сидклей забил в ворота львовян второй гол.
В компенсированное арбитром время Караваев оформил дубль и довел счет до разгромного.
"Динамо" победило "Рух" 3:0, набрало 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне уже опережают на 7 пунктов.
"Движение" с 13 очками - 13-й.
Чемпионат Украины
19-й тур
21 марта
"Динамо" - "Движение" 3:0
Гол: Караваев, 59, 90+1, Сидклей, 86
На 10-й минуте Де Пена ( "Динамо") не реализовал пенальти.
- Напомним, в 19-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "Минаем" .
- Также 20 марта "Десна" дома уступила "Днепру-1" .
- Между тем, "Ворскла" уверенно победила на своем поле "Олимпик" .
- В воскресенье "Ингулец" одолел "Александрию" .
- А "Шахтер" 21 марта сенсационно проиграл в Харькове "Львову" .
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