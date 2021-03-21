"Динамо" победило "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ

21 марта, 2021, 18:57

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле обыграло "Рух"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне могли выйти вперед уже на 10-й минуте матча, однако Карлос Де Пена не реализовал пенальти.

Своего динамовцы достигли на 59-й минуте, когда забил Александр Караваев. На 86-й минуте Сидклей забил в ворота львовян второй гол.

В компенсированное арбитром время Караваев оформил дубль и довел счет до разгромного.

"Динамо" победило "Рух" 3:0, набрало 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Шахтер" - киевляне уже опережают на 7 пунктов.

"Движение" с 13 очками - 13-й.

Чемпионат Украины

19-й тур

21 марта

"Динамо" - "Движение" 3:0

Гол: Караваев, 59, 90+1, Сидклей, 86

На 10-й минуте Де Пена ( "Динамо") не реализовал пенальти.

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