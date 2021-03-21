"Шахтер" опозорился в матче со "Львовом" в чемпионате Украины

21 марта, 2021, 18:53

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сенсационно проиграл в гостях "Львову"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче, который проходил в Харькове, "Львов" вышел вперед на 24-й минуте, когда забил Альваро Тавареш. "Шахтер" отыгрался через 7 минут усилиями Манора Соломона.

В начале второго тайма Назарий Нич снова вывел "Львов" вперед. Однако, Соломон сделал дубль и восстановил равновесие в счете.

Оно держалось до 73-й минуты, когда Шина реализовал пенальти и забил в ворота "Шахтера" третий мяч.

"Шахтер" проиграл "Львову" 2:3 и с 39 очками остался на втором месте. От лидера - "Динамо" - дончане отстают уже на 7 пунктов.

"Львов" с 15 баллами поднялся на 12-ю позицию.

Чемпионат Украины

19-й тур

21 марта

"Львов" - "Шахтер" 3:2

Голы: Альваро, 24 Нич, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56

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