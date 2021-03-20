"Минай" отобрал у гостях очки у "Мариуполя" в УПЛ
20 марта, 2021, 15:54
В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "Минаем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Мариуполь" впервые во втором круге играл на домашнем стадионе, на котором реконструировали газон.
Хозяевам не удалось прервать безвыигрышную серию, которая длится с декабря 2020 года. Матч завершился нулевой ничьей.
"Мариуполь" набрал 18 очков и поднялся на девятое место. "Минай" с 14 пунктами - 12-й.
Чемпионат Украины
19-й тур
20 марта
"Мариуполь" - "Минай" 0: 0
- Напомним, 14 марта в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" победил в Коваливке "Мариуполь" .
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