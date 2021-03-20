"Ворскла" разгромила "Олимпик" в чемпионате Украины

20 марта, 2021, 21:22

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" уверенно победила на своем поле "Олимпик"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Полтаве хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте, когда забил Руслан Степанюк. В середине первого тайма преимущество "Ворсклы" выросла после автогола Игоря Снурницина.

Вскоре после перерыва Степанюк сделал дубль и довел счет до разгромного.

"Ворскла" победила "Олимпик" 3: 0, набрала 31 очко и вышла на четвертое место. "Олимпик" с 7 пунктами остался 10-м.

Чемпионат Украины

19-й тур

20 марта

"Ворскла" - "Олимпик" 3: 0

Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницин, 25 (авт.)

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