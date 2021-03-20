"Ворскла" разгромила "Олимпик" в чемпионате Украины
20 марта, 2021, 21:22
В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" уверенно победила на своем поле "Олимпик"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Полтаве хозяева поля вышли вперед на 13-й минуте, когда забил Руслан Степанюк. В середине первого тайма преимущество "Ворсклы" выросла после автогола Игоря Снурницина.
Вскоре после перерыва Степанюк сделал дубль и довел счет до разгромного.
"Ворскла" победила "Олимпик" 3: 0, набрала 31 очко и вышла на четвертое место. "Олимпик" с 7 пунктами остался 10-м.
Чемпионат Украины
19-й тур
20 марта
"Ворскла" - "Олимпик" 3: 0
Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницин, 25 (авт.)
- Напомним, в 19-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "проходят" .
- Также 20 марта "Десна" дома уступила "Днепру-1" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти