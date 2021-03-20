"Днепр-1" неожиданно победил "Десну" в чемпионате Украины

20 марта, 2021, 19:25

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" на своем поле уступила "Днепру-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Чернигове "Днепр-1" вышел вперед в конце первого тайма, когда отличился Марио Чужое.

Во втором тайме в компенсированное арбитром время хорват оформил дубль и установил окончательный результат.

"Днепр-1" победил "Десну" 2: 0, набрал 22 очка и занимает восьмую место. "Десна" с 30 пунктами осталась на четвертой позиции.

Чемпионат Украины

19-й тур

20 марта

"Десна" - "Днепр-1" 0: 2

Голы: Чужое, 45 + 1, 90 + 4

Напомним, в 19-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "проходят" .

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