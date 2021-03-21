"Ингулец" победил "Александрию" в чемпионате Украины

21 марта, 2021, 15:52

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" на своем поле одолел "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В конце первого тайма команду из Петрова вывел вперед Николоз Сичинава.

В итоге гол грузинского полузащитника стал победным.

"Ингулец" выиграл у "Александрии" 1:0, набрал 19 очков и поднялся на девятое место. "Александрия" с 26 пунктами - седьмая.

Чемпионат Украины

19-й тур

21 марта

"Ингулец" - "Александрия" 1:0

Гол: Сичинава, 45+3

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