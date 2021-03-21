"Ингулец" победил "Александрию" в чемпионате Украины
21 марта, 2021, 15:52
В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" на своем поле одолел "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В конце первого тайма команду из Петрова вывел вперед Николоз Сичинава.
В итоге гол грузинского полузащитника стал победным.
"Ингулец" выиграл у "Александрии" 1:0, набрал 19 очков и поднялся на девятое место. "Александрия" с 26 пунктами - седьмая.
Чемпионат Украины
19-й тур
21 марта
"Ингулец" - "Александрия" 1:0
Гол: Сичинава, 45+3
- Напомним, в 19-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "Минаем" .
- Также 20 марта "Десна" дома уступила "Днепру-1" .
- Между тем, "Ворскла" уверенно победила на своем поле "Олимпик" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти