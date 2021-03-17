52% украинцев поддерживают санкции США против Коломойского, - КМИС

17 марта, 2021, 16:02

Более 34% опрошенных не сформировали свое отношение к санкциям США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, в то же время негативно их оценивают 14% респондентов

Об этом говорится в исследовании общественного мнения проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта.

Согласно результатам опроса, 52% респондентов ответили, что положительно относятся к санкциям США против украинского олигарха Игоря Коломойского, отрицательно - 14%, а 34% не сформировали своего отношения к этому событию.

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Больше всего санкции против олигарха поддерживают на западе страны - 63%. Меньше всего - на востоке - 38,9%. В центре более 54,1% опрошенных высказались за санкции, на юге - 44,7%.

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Больше всего людей, которые не сформировали своего отношения к санкциям в отношении Игоря Коломойского - среди возрастной группы 18-29 лет. Меньше всего - среди возрастной группы 60+.

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Оценивая роль Президента Владимира Зеленского во введении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в этот процесс, 9% - способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал. 42% опрошенных не имеют своего мнения по этому поводу.

КМИС провел опрос с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против олигарха Игоря Коломойского.

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