Соавтор санкционной политики США Дэниэл Фрид: Санкции в отношении Коломойского и Медведчука очень мощный сигнал от нашей администрации

17 марта, 2021, 12:03

Антин Борковский

Координатор Госдепартамента США по вопросам санкционной политики в 2013-2017 гг., экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о новой страгетии администрации Байдена и санкциях в отношении Медведчука и Коломойского

Просил бы вас проанализировать новую стратегию Джозефа Байдена по Украине и по России.​ Понимаем, Россия сейчас очень активна в украинском вопросе. С другой стороны, насколько я понимаю, администрация Зеленского получила к выполнению так называемое "домашнее задание".

Очень благодарен за возможность пообщаться с вами и дорогими зрителями. Я бы с большим удовольствием общался с вами прямо во Львове, а не с пандемического Вашингтона, но, думаю, уже к концу текущего года все уже более-менее стабилизируется. Работники администрации Джо Байдена разработали определенную программу, стратегию Международной безопасности. В этом особом, на мой взгляд, документе достаточно четко очерченны положения о невозможности каких-либо договоренностей между США и Россией в обход Украины и, так сказать, вашим счет. Этим больным вопросом, вероятно, задаются сейчас политики и политические обозреватели в Украине, но, исходя из тезисов, изложенных в нашей Стратегии Международной безопасности, становится ясно - подобный поворот был бы нереален. Он противоречил бы выбранному Америкой курсу, который заключается в том, чтобы настойчиво способствовать установлению в мире демократического, регулируемого правами и правилами устройства. В свете этого, такие государства, как Китай и РФ, с их авторитарным, недемократическим устройством, рассматриваются нами как страны, которые мешают такой международной политике США. В случае с Россией все еще сложнее, поскольку последний вообще осуждено как государство-агрессора. Администрация Джо Байдена не будет предпринимать так, как это себе планировал Дональд Трамп, целью которого было достижение договоренностей с Кремлем, с закрывание при этом глаза на политику России за счет других государств. Байден такого не делать точно и это очень хорошие новости. Что касается второй части Вашего вопроса о том, что вы назвали "домашним заданием". Я бы так не говорил ... Смотрите. Украина суверенна и независима и способна противостоять агрессии Кремля. В ней происходят преобразования, в результате которых вы трансформуетесь в демократическое государство со свободным рынком и верховенством права. За это боролись люди во время Революции Достоинства. В вашей стране победил президент Зеленский: люди поверили его обещаниям сделать Украину честной, прозрачной и избавить страну от коррупции. И вот вопрос. Находясь под таким бешеным давлением обстоятельств: агрессия России, олигархические кланы и их произвол, - сможет ли Украина с успехом провести запланированные реформы? Реформы, которых украинцы так хотят. Джо Байден неплохо знаком с Украиной. Он провел много времени, работая над этими вопросами. Люди из его команды также имеют опыт решения таких проблем. И Госсекретарь Тони Блинкен, и новоназначенный помощница секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, которую уже хорошо знают в Украине, всерьез поддерживают борьбу украинского народа за независимость и лучшее будущее.

Просто Государственный департамент сделал довольно четкий сигнал для некоторых украинских олигархов. В частности, это касается господина Коломойского. И, возможно, мы бы в Украине хотели понять, что бы было делать наша власть для того, чтобы как-то синхронизироваться вот в этих юридических процедурах.

Мне кажется очень важным тот факт, что люди из команды Джо Байдена уже давно и открыто называли господина Коломойского коррупционером и заявляли о необходимости запретить и членам его семьи въезд в Соединенные Штаты. Это скорее символические санкции. Но о чем свидетельствует такой символизм !? Это свидетельствует о том, что люди из команды Байдена очень хорошо ориентируются в проблемах, которые вы только озвучили - о мощном влиянии олигархических кланов на положение вещей в Украине. Поэтому следует сказать, американские политики убеждены: в Украине пора укрепить законность и ограничить влияние олигархов. И это очень мощный сигнал от нашей администрации.

Это решение объявил Госсекретарь господин Блинкен, и я могу гарантировать, что он же это решение и принял. Итак, это он приводит следующий сильный сигнал к действиям и поэтому все должно быть прекрасно. Россия использует контроль отдельных олигархов в качестве механизма против украинской государственности. И в этом контексте мне хотелось бы отметить определенные положительные сдвиги в деле в отношении господина Медведчука, в частности в отношении его телеканалов. США ввели санкции против Медведчука в 2014 году, главным образом, как в одном из людей Путина. Дело о котором говорится в данном случае не является вопросом ущемления свободы слова. Свобода слова в Украине есть. Здесь речь идет о том, что агент Кремля открыто действовал в государстве, ослабляя ее изнутри, пытаясь противодействовать успешному ходу реформ. Я считаю, что наложение на него санкций является вполне оправданным шагом. И так считают многие американцев.

Но, с другой стороны, имеем не менее сложное скомпликованное дело - говорится о санкциях в отношении России. Понимаем, они довольно болезненными, когда речь идет о "российской оборонке". Но мы надеялись, возможно, секторальных санкций, возможно арестов имущества и счетов - действительно мощных людей из окружения Путина. Понимаем, речь идет не просто о миллионерах, миллиардерах ... Сейчас мы получили ситуацию, когда Кремль как-то переформатировался и начал откровенно шантажировать и угрожать Украине. И угрожать не просто, а повторением "прецедента Гляйвица".

Ваш вопрос касается очень непростых отношений между промышленностью России и Украины. Это действительно сложно. Они тесно переплетены, и разрывать те связи трудно. Не уверен, мог бы я дать какие-то конкретные советы, как грамотно это сделать. Ясно лишь то, что Украине следует перепланировать всю свою промышленность и индустрию таким образом, чтобы не зависеть от влияния со стороны РФ. Украина, кстати, уже сделала некоторые успешные шаги в этом отношении - в сфере энергетики. Я имею в виду меры по сокращению потребления российского газа. Так что перспективы изменить ориентиры вполне реальны. Двадцать лет назад вокруг газа в Украину выстраивались колоссальные коррупционные схемы. Сейчас в этой сфере наблюдаются значительные изменения. Государство фокусируется на добыче своего газа, а с коррупционерами в этой сфере ведется борьба. Это большая победа в такой жизненно необходимой сфере и продвижение в этом направлении должен продолжаться.

А как быть с "делом военного шантажа"? Мы понимаем, что Россия в нынешней ситуации грозит не просто Киеву, она угрожает Байдену, что она может начать очередную фазу агрессии против Украины. Это такая довольно сложная и шантажистское игра Кремля.

Вы правы! Вполне вероятно, что Кремль попытается прибегнуть к усилению военной агрессии против Украины. От российских политиков уже поступали тревожные сигналы. Или же возьмите, например комментарии от Симонян на RussiaToday. Поэтому действительно, такое может произойти. Администрация Джо Байдена рассматривает украинскую ситуацию с трех проекций. Первое: как помочь Украине провести реформы у себя дома. Второе: как ускорить процессы по урегулированию внешнеполитических вызовов - здесь мы прежде всего говорим о решении вопросов с Донбассом. И наконец, он создание и внедрение соответствующих механизмов, в том числе применение санкций, с целью обеспечить успешное продвижение в решении этих вопросов.

Вы очень дипломатично описали данную ситуацию и возможный ответ президента Байдена. Мы бы хотели услышать - будет ли какое-то конкретное решение для поддержки Украины, которая бы получила новую и очередную волну российской агрессии?

Команда Джозефа Байдена готова оказывать дипломатическую поддержку, а также находить другие пути, которые бы способствовали позитивным изменениям в Украине. Мы работаем над тем, чтобы убедить РФ отказаться от новых агрессивных выпадов в сторону Украины. Это то, что реально можно делать в данной ситуации. В то же время, нужно найти способ и договориться с МВФ, хотя экономическая картина в Украине не является безнадежной. Способность правительства объясниться с МВФ будет служить хорошим сигналом для потенциальных инвесторов. Еще одно. Ряд законов Украины, регулирующих права и правила владения частной собственностью, требуют существенного совершенствования. Совершив изменения в этих сферах, можно ожидать, что в страну начнут поступать значительные инвестиции. Этим и надо заниматься. Иначе Украина будет продолжать свое существование в напивзавислому состоянии - между Советским Союзом и Европой. Мы констатируем: сделано уже много. Но остается еще много работы.

То, что происходит в наших отношениях с Международным валютным фондом, меня попросту доводит до состояния какого-то напивпаралитичного. Я просто удивляюсь, насколько можно игнорировать эту проблему и довольно грубо реагировать на требования МВФ. Насколько я понимаю, это действительно огромный вызов. В свое время, мы слышали заявление Коломойского в интервью, где он говорил, что Украине лучше вообще отказаться от сотрудничества с МВФ.

Соглашение с МВФ дает украинцам не только деньги. Даже деньги сами по себе не столь важны в этой ситуации. Это соглашение привлекает к Украине внимание инвесторов из-за рубежа. Люди поймут, что в таком государстве нет экономической преступности и их капитал будут защищен. Я знаю, что господин Коломойский высказывался не в пользу сотрудничества с МВФ, но правда в том, что в такой Украине самому господину Коломойскому и таким, как он, станет трудно осуществлять свою коррупционную деятельность. Вот и неудивительно, что он высказывается о Фонде в таком ключе.

Напоследок, хотел уточнить, как сейчас обстоит дело с санкциями по "Северному потоку-2"? Мы понимаем, что "Северный поток-2" - дело не только о газе и его транспортировки. Именно украинская газовая труба, до недавнего времени, была лучшей защитой Украины. А сейчас мы видим как на наших глазах россияне выстраивают это все. Мы слышим беспокойство Европарламента, наших союзников из стран Балтии или Польши. Но русские и дальше пытаются это достроить. Очень боюсь, чтобы не было как в ситуации с крымским мостом ...

Конечно, Кремль использует энергоносители как оружие. Вполне понятно, что россияне намерены использовать Северный Поток-2 в своей игре против Украины и Польши. И Байден с его людьми тоже это понимают. Вопрос, как здесь правильно действовать. В Администрации Джо Бадена рассмотрят все варианты, посоветуются с представителями Польши и Украины, и тогда вместе с Европейской Комиссией, которой также не нравится Северный Поток-2, мы достигнем коллективного решения, как лишить Путина этого рычага влияния. Или Северный Поток-2 будет законсервирована, или найдется еще какой-то путь, который бы сделал невозможным дальнейшее использование подобного давления против Украины или Польши. Вот как, по моему мнению, Администрация Джо Байдена планирует действовать. Но конечно, американская сторона не будет принимать никаких решений, предварительно не согласовав их с нашими украинскими и польскими партнерами.