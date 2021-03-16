В СНБО объяснили, кто может предложить санкции в отношении Коломойского

16 марта, 2021, 07:38

В Совете национальной безопасности и обороны отметили, что рассмотрят санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского "в случае поступления предложений"

Об этом в СНБО сообщили в ответ на запрос Радио Свобода .

"В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанного в Вашем запросе лица от уполномоченных законом Украины "О санкциях" государственных органов, они будут вынесены на рассмотрение СНБО", - заявили в Совбезе.

Там добавили, что, согласно статье 5 Закона Украины «О санкциях» Совет национальной безопасности и обороны рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Национального банка, Службы безопасности Украины.

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