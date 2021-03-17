Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 38% украинцев, - опрос

17 марта, 2021, 15:40

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Так, у 38,7% опрошенных президент Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции.

У 26% - в равной степени негативные и позитивные, а 13% отметили, что он не вызывает каких-либо эмоций. В то же время, 18,5% заявили, что президент вызывает у них положительные эмоции.

Почти 47% опрошенных заявили, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента. 18% считают, что отвечают, а 29% - соответствуют и не соответствуют в равной степени.

Оценивая владение Зеленского достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины 33,5% опрошенных ставят оценку "1", а 24,7% - оценку "2". 16% опрошенных ставят оценку "4" или "5".

Преимущественно негативно результаты деятельности Зеленского оценивают 43,8% опрошенных, а преимущественно положительно - 15,4%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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