Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 38% украинцев, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.
Так, у 38,7% опрошенных президент Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции.
У 26% - в равной степени негативные и позитивные, а 13% отметили, что он не вызывает каких-либо эмоций. В то же время, 18,5% заявили, что президент вызывает у них положительные эмоции.
Почти 47% опрошенных заявили, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента. 18% считают, что отвечают, а 29% - соответствуют и не соответствуют в равной степени.
Оценивая владение Зеленского достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины 33,5% опрошенных ставят оценку "1", а 24,7% - оценку "2". 16% опрошенных ставят оценку "4" или "5".
Преимущественно негативно результаты деятельности Зеленского оценивают 43,8% опрошенных, а преимущественно положительно - 15,4%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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