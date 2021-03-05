США ввели санкции против Коломойского за "причастность к значительным случаям коррупции"
Об этом сообщается на сайте Госдепа.
"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к значительной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
В сообщении отмечается, что Коломойский, будучи главой Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, "которые подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства". Речь идет об использовании своего политического влияния и власти для получения личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются до сих пор, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущем", - заявил Блинкен.
Кроме Игоря Коломойского, заявление касается ближайших членов его семьи: жены Ирины Коломойской, дочери Анжелики и сына Григория.
"Это заявление делает Игоря Коломойского и членов его семьи неприемлемыми для въезда в США", - говорится в сообщении.
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