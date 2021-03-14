 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Александрия" обыграла "Олимпик" в чемпионате Украины

"Александрия" обыграла "Олимпик" в чемпионате Украины


фото: twitter.com/FCO1948
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Олимпик"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Александрию" на 28-й минуте вывел вперед Валерий Бондаренко.

В конце матча второй гол за команду Владимира Шарана забил Тимур Стецьков.

"Александрия" победила "Олимпик" 2:0, набрала 26 очков и занимает седьмое место. "Олимпик" с 17 пунктами - девятый.

Чемпионат Украины

18-й тур

14 марта

"Александрия" - "Олимпик" 2:0

Голы: Бондаренко, 28 Стецьков, 90 + 1

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать