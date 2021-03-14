"Александрия" обыграла "Олимпик" в чемпионате Украины
14 марта, 2021, 21:22
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Олимпик"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Александрию" на 28-й минуте вывел вперед Валерий Бондаренко.
В конце матча второй гол за команду Владимира Шарана забил Тимур Стецьков.
"Александрия" победила "Олимпик" 2:0, набрала 26 очков и занимает седьмое место. "Олимпик" с 17 пунктами - девятый.
Чемпионат Украины
18-й тур
14 марта
"Александрия" - "Олимпик" 2:0
Голы: Бондаренко, 28 Стецьков, 90 + 1
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве проиграл "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" на своем поле в большинстве уступила "Днепру-1" .
- В воскресенье "Колос" одолел в Ковалевке "Мариуполь" .
- А в центральном матче тура "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю" .
- Также в 18-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве победил "Десну" .
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