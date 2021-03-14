"Колос" разгромил "Мариуполь" в чемпионате Украины

14 марта, 2021, 15:54

В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" победил в Ковалевке "Мариуполь"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По договоренности клубов игра проходила в Ковалевке, хотя номинальным хозяином был "Мариуполь".

Вячеслав Чурко вывел команду из Киевщины вперед уже на 5-й минуте. На 29-й минуте Денис Костышин развил преимущество "Колоса" в счете.

"Мариуполь" забил ответный перед перерывом усилиями Артема Бондаренко.

В начале второго тайма Евгений Новак отправил в ворота мариупольцев третий мяч, а на 61-й минуте Владимир Лысенко довел счет до разгромного.

"Колос" победил "Мариуполь" 4:1, набрал 26 очков и вышел на шестое место. "Мариуполь" с 17 пунктами - десятый.

Чемпионат Украины

18-й тур

14 марта

"Мариуполь" - "Колос" 1:4

Голы: Бондаренко, 45 + 1 - Чурко, 5, Костышин, 29 Новак, 48, Лысенко, 61

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