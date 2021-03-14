"Колос" разгромил "Мариуполь" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По договоренности клубов игра проходила в Ковалевке, хотя номинальным хозяином был "Мариуполь".
Вячеслав Чурко вывел команду из Киевщины вперед уже на 5-й минуте. На 29-й минуте Денис Костышин развил преимущество "Колоса" в счете.
"Мариуполь" забил ответный перед перерывом усилиями Артема Бондаренко.
В начале второго тайма Евгений Новак отправил в ворота мариупольцев третий мяч, а на 61-й минуте Владимир Лысенко довел счет до разгромного.
"Колос" победил "Мариуполь" 4:1, набрал 26 очков и вышел на шестое место. "Мариуполь" с 17 пунктами - десятый.
Чемпионат Украины
18-й тур
14 марта
"Мариуполь" - "Колос" 1:4
Голы: Бондаренко, 45 + 1 - Чурко, 5, Костышин, 29 Новак, 48, Лысенко, 61
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" на своем поле в большинстве уступила "Днепру-1" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти