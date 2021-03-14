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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Зарю" в чемпионате Украины

"Динамо" победило "Зарю" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевляне вышли вперед на 55-й минуте, когда отличился Артем Беседин, который забил третий гол после того, как отбыл годичную дисквалификацию за допинг.

Еще через 4 минуты после подачи с угловой Сергей Сидорчук слету мощным ударом отправил мяч под перекладину и упрочил преимущество киевлян.

"Динамо" победило "Зарю" 2:0, набрало 43 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Шахтера" - киевляне опережают на 4 очка. "Заря" имеет 32 пункта и идет третьей.

Чемпионат Украины

18-й тур

14 марта

"Заря" - "Динамо" 0:2

Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 59

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