"Динамо" победило "Зарю" в чемпионате Украины
14 марта, 2021, 18:52
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Киевляне вышли вперед на 55-й минуте, когда отличился Артем Беседин, который забил третий гол после того, как отбыл годичную дисквалификацию за допинг.
Еще через 4 минуты после подачи с угловой Сергей Сидорчук слету мощным ударом отправил мяч под перекладину и упрочил преимущество киевлян.
"Динамо" победило "Зарю" 2:0, набрало 43 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Шахтера" - киевляне опережают на 4 очка. "Заря" имеет 32 пункта и идет третьей.
Чемпионат Украины
18-й тур
14 марта
"Заря" - "Динамо" 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 59
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" на своем поле в большинстве уступила "Днепру-1" .
- В воскресенье "Колос" победил в Ковалевке "Мариуполь" .
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