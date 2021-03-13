"Ворскла" в большинстве проиграла "Днепру-1" в чемпионате Украины
13 марта, 2021, 18:53
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле в большинстве уступила "Днепру-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Полтаве "Днепр-1" вышел вперед на 40-й минуте, когда забил Артем Довбик.
На 54-й минуте команда Игоря Йовичивича осталась в меньшинстве, когда за второе предупреждение был удален Дуглас.
Однако, "Ворскла" не смогла воспользоваться численным преимуществом.
"Днепр-1" победил полтавчан 1:0, набрал 19 очков и вышел на восьмое место. "Ворскла" с 28 пунктами - пятая.
Чемпионат Украины
18-й тур
13 марта
"Ворскла" - "Днепр-1" 0:1
Гол: Довбик 40
Удаление: Дуглас, 54 ( "Днепр-1").
- Напомним, в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу" .
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