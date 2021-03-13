"Ворскла" в большинстве проиграла "Днепру-1" в чемпионате Украины

13 марта, 2021, 18:53

В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле в большинстве уступила "Днепру-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Полтаве "Днепр-1" вышел вперед на 40-й минуте, когда забил Артем Довбик.

На 54-й минуте команда Игоря Йовичивича осталась в меньшинстве, когда за второе предупреждение был удален Дуглас.

Однако, "Ворскла" не смогла воспользоваться численным преимуществом.

"Днепр-1" победил полтавчан 1:0, набрал 19 очков и вышел на восьмое место. "Ворскла" с 28 пунктами - пятая.

Чемпионат Украины

18-й тур

13 марта

"Ворскла" - "Днепр-1" 0:1

Гол: Довбик 40

Удаление: Дуглас, 54 ( "Днепр-1").

Напомним, в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу" .

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