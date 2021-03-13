Команда Милевского проиграла "Ингульцу" в чемпионате Украины
13 марта, 2021, 15:55
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" Артем Милевский вышел в стартовом составе "Миная", но был заменен уже на 32-й минуте после удаления у закарпатцев. На 25-й минуте красную карточку за повторное предупреждение получил Даниил Карась.
"Ингулец" реализовал назначенный за его фол пенальти и усилиями Младена Бартуловича вышел вперед.
В итоге гол хорвата стал решающим.
"Ингулец" победил "Минай" 1:0, набрал 16 очков и занимает 11-е место. "Минай" с 13 пунктами - 13-й.
Чемпионат Украины
18-й тур
13 марта
"Минай" - "Ингулец" 0:1
Гол: Бартулович, 27 (пен.)
Удаление: Карась, 25
- Напомним, 7 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Минай", за который сыграл экс-форвард киевлян Артем Милевский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти