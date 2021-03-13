Команда Милевского проиграла "Ингульцу" в чемпионате Украины

13 марта, 2021, 15:55

В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" Артем Милевский вышел в стартовом составе "Миная", но был заменен уже на 32-й минуте после удаления у закарпатцев. На 25-й минуте красную карточку за повторное предупреждение получил Даниил Карась.

"Ингулец" реализовал назначенный за его фол пенальти и усилиями Младена Бартуловича вышел вперед.

В итоге гол хорвата стал решающим.

"Ингулец" победил "Минай" 1:0, набрал 16 очков и занимает 11-е место. "Минай" с 13 пунктами - 13-й.

Чемпионат Украины

18-й тур

13 марта

"Минай" - "Ингулец" 0:1

Гол: Бартулович, 27 (пен.)

Удаление: Карась, 25

Напомним, 7 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Минай", за который сыграл экс-форвард киевлян Артем Милевский.

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