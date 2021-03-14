"Шахтер" разгромил "Десну" в УПЛ
14 марта, 2021, 19:10
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве победил "Десну"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" повел в счете на 34-й минуте, когда Тете реализовал пенальти.
Преимущество команды Луиша Каштру на 74-й минуте увеличил Манор Соломон. Почти сразу после этого израильтянин забил второй раз и довел результат до разгромного.
Второй в матче дубль на 80-й минуте оформил Тете.
"Шахтер" победил "Десну" 4:0, набрал 39 очков и остался на втором месте на расстоянии в 4 пункта от лидера - "Динамо".
"Десна" имеет 30 баллов и идет четвертой.
Чемпионат Украины
18-й тур
14 марта
"Шахтер" - "Десна" 4:0
Голы: Тете, 34 (пен.), 80, Соломон, 74,77
- Напомним, 13 марта "Минай" на своем поле в меньшинстве уступил "Ингульцу" .
- Кроме того, в субботу "Ворскла" на своем поле в большинстве уступила "Днепру-1" .
- В воскресенье "Колос" победил в Ковалевке "Мариуполь" .
- А в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье обыграло "Зарю" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти