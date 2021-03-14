"Шахтер" разгромил "Десну" в УПЛ

14 марта, 2021, 19:10

В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве победил "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" повел в счете на 34-й минуте, когда Тете реализовал пенальти.

Преимущество команды Луиша Каштру на 74-й минуте увеличил Манор Соломон. Почти сразу после этого израильтянин забил второй раз и довел результат до разгромного.

Второй в матче дубль на 80-й минуте оформил Тете.

"Шахтер" победил "Десну" 4:0, набрал 39 очков и остался на втором месте на расстоянии в 4 пункта от лидера - "Динамо".

"Десна" имеет 30 баллов и идет четвертой.

Чемпионат Украины

18-й тур

14 марта

"Шахтер" - "Десна" 4:0

Голы: Тете, 34 (пен.), 80, Соломон, 74,77

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