"Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч "горняков" в ЛЕ
11 марта, 2021, 07:43
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская "Рома" сыграет против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/16 финала Лиги Европы "Рома" прошла португальскую "Брагу", а "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
За свою историю "Шахтер" и "Рома" шесть раз встречались на футбольном поле. Две победы на счету итальянцев, а четыре матча завершились выигрышем украинцев.
Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
Рим, стадион "Стадио Олимпико"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с" Вильярреалом ".
- 10 марта центральный защитник итальянской "Ромы" Хуан Жезус получил положительный тест на коронавирус .
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