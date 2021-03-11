"Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч "горняков" в ЛЕ

11 марта, 2021, 07:43

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская "Рома" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/16 финала Лиги Европы "Рома" прошла португальскую "Брагу", а "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" из Тель-Авива.

За свою историю "Шахтер" и "Рома" шесть раз встречались на футбольном поле. Две победы на счету итальянцев, а четыре матча завершились выигрышем украинцев.

Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

Рим, стадион "Стадио Олимпико"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD

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