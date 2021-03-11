"Динамо" - "Вильярреал": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/16 финала Лиги Европы "Вильярреал" прошел австрийский "Зальцбург", а "Динамо" одолело бельгийский "Брюгге".
За свою историю "Динамо" и "Вильярреал" дважды встречались на футбольном поле. Одна победа на счету испанцев, а еще один матч завершился вничью.
Ответный матч состоится 18 марта в Испании.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родриго, Буяльский, Цыганкова, Беседин.
Запасные: Бойко, Сидклей, Тимчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Ванат, Супряга.
"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес, Рауль Альбиоль, Фойт, Тригерос, Капу, Парехо, Морено, Алькасер, Чуквуезе.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Коста, Гаспар, Мори, Гомес, Пино, Баена, Раба, Бакка.
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге".
- 26 февраля во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против "Ромы", а "Динамо встретится с "Вильярреалом".
- 10 марта главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что после прихода Луческу в "Динамо" киевская команда стала похожей на "Шахтер".
- Эмери также считает, что Виктор Цыганков является лучшим футболистом "Динамо" .
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