"Динамо" - "Вильярреал": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

11 марта, 2021, 18:42

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/16 финала Лиги Европы "Вильярреал" прошел австрийский "Зальцбург", а "Динамо" одолело бельгийский "Брюгге".

За свою историю "Динамо" и "Вильярреал" дважды встречались на футбольном поле. Одна победа на счету испанцев, а еще один матч завершился вничью.

Ответный матч состоится 18 марта в Испании.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Родриго, Буяльский, Цыганкова, Беседин.

Запасные: Бойко, Сидклей, Тимчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Ванат, Супряга.

"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес, Рауль Альбиоль, Фойт, Тригерос, Капу, Парехо, Морено, Алькасер, Чуквуезе.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Эступиньян, Коста, Гаспар, Мори, Гомес, Пино, Баена, Раба, Бакка.

Киев, стадион "НСК Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"

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